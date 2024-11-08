16 Yaşındaki Melek Usta'nın Hedefi: Atölyeyi Büyütmek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

16 Yaşındaki Melek Usta'nın Hedefi: Atölyeyi Büyütmek

Osmaniye'de 16 yaşındaki Melek Okuşlu, anne ve babasından mobilyacılığı öğreniyor ve mesleğini geliştiriyor.

08.11.2024 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayinin 16 yaşındaki marangoz Melek ustası, anne ve babasından mesleği öğreniyor

OSMANİYE - Osmaniye'de mesleki eğitim öğrencisi Melek Okuşlu, çırak olarak eğitim aldığı babasının mobilya atölyesinde babasından ve annesinden mesleğini öğreniyor hem de eğitimini tamamlamaya çalışıyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Melek Okuşlu, küçük yaşlardan itibaren babasına ait mobilya atölyesine ilgi duymaya başladı ve baba mesleği olan mobilyacılığa merak sardı. Lise eğitiminde Düziçi Mesleki Eğitim Merkezi'nde mobilya bölümünü seçen Melek Okuşlu, çırak olarak girdiği atölyede hem eğitimini tamamlamayı hem de iyi bir mobilya ustası olmak için eğitim alıyor. Atölyede anne ve babasıyla birlikte çalışan Okuşlu'un

"Hedefim babamdan mesleği öğrenip atölyeyi büyütmek istiyorum "dedi. Melek Okuşlu, başarısı ve azmiyle takdir toplarken sanayide de 'Melek usta' olarak biliniyor.

"İleride daha çok çalışıp atölyemizi büyütmek istiyorum"

Bu mesleği seçmesindeki büyük payın annesi olduğunu söyleyen Melek Okuşlu, "Bu işe küçüklüğümden beri ilgimi çektiği için yapmak istedim. Yaşım şimdi tuttuğu için annem ve babam bana bu konuda çok iyi örnek oluyordu. Mesleki eğitime geçiş yaptı. Bu işleri ileride ben devralmak istiyorum. Şimdi daha yeni yeni altyapım oluştu. İleride daha çok çalışıp atölyemizi büyütmek istiyorum. Devletimizin de verdiği katkı sayesinde ve ekstradan aldığım 6 bin Türk Lirası sayesinde geleceğimin temelini çok güzel atıyorum birikim yapıyorum. Bunun içinde devletimize çok teşekkür ediyorum. Benim bu mesleğe yönelmemde annem etkili oldu çünkü 21 yıldır annemle babam beraber çalışıyor. Annem yapıyorsa ben neden yapamamayım deyip mesleğe atıldım bu işi kadını erkeği yoktur" dedi.

Kızlarının seçmiş olduğu meslekte her daim yanında olduklarını söyleyen anne Selver Okuşlu, "Biz eşimle beraber 21 yıl oldu mobilya sektöründe beraber çalıştığımız için kızımız melekte bizden esinlenerek bu bölüme geçmeyi tercih etti. Bizde ona anne ve babası olarak tüm desteklerimizi sunarak bu meslekte büyümesini sağlayacağız" diye konuştu.

Melek'in küçüklüğünden bu yana bu mesleğe merakının olduğunu söyleyen ustası Osman Akkaş, "Melek sürekli okuldan geldiği zaman atölyeye uğruyor bizleri izliyordu daha sonra mesleki eğitime geçmeyi

düşündüğünü söyledi. Bizde bunu destekledik şuan bu işte baya başarılı başka çıraklarımızda var ama içlerinden en iyisinin Melek olduğunu söyleyebilirim. Biz bu kadar beklemiyorduk beklediğimizden daha iyi çıktı" dedi.

Kaynak: İHA

Osmaniye, Eğitim, Yerel, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel 16 Yaşındaki Melek Usta'nın Hedefi: Atölyeyi Büyütmek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:49 Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın
19:02 Yüksel Güran’ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür
07:37 Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi Kilit isim konuşmadı Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi! Kilit isim konuşmadı
10:21 Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe’nin fotoğrafına tepki yağdı Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin fotoğrafına tepki yağdı
10:19 Oyun oynarken üzerine radyatör düşen çocuk hayatını kaybetti Oyun oynarken üzerine radyatör düşen çocuk hayatını kaybetti
10:16 Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için
09:56 Elon Musk’ın kızı Vivian, Trump’ın başkanlığı sonrası ABD’yi terk etmeyi planlıyor Elon Musk'ın kızı Vivian, Trump'ın başkanlığı sonrası ABD'yi terk etmeyi planlıyor
09:53 75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı 75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı
09:45 Uzmanlar Marmara için uyardı Uzmanlar Marmara için uyardı
09:37 Özgür Özel’in ’’MİT’’ iddiaları sonrası İbrahim Kalın’dan telefon Özgür Özel'in ''MİT'' iddiaları sonrası İbrahim Kalın'dan telefon
09:36 Bitcoin’e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF’si tarih yazdı Bitcoin'e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF'si tarih yazdı
09:34 Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu’nun üstünü neden çizdiğini anlattı Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu'nun üstünü neden çizdiğini anlattı
09:30 Sadece Fenerbahçe yenildi İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum Sadece Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum
09:19 Galatasaray’ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı Galatasaray'ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı
09:16 Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 23:06:46. #1.11#
SON DAKİKA: 16 Yaşındaki Melek Usta'nın Hedefi: Atölyeyi Büyütmek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.