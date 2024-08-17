17 Ağustos Depremi\'nde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatlarını kaybedenler unutulmadı.

Çınarcık'ta 17 Ağustos 1999'da meydana gelen deprem felaketinde hayatlarını kaybedenler için Kestanelik Aile Çay Bahçesinde mevlit okutuldu. Çınarcık Taşliman Camii İmam Hatibi Harun Özkan, Taşliman Camii müezzini Harun Tuncel, Merkez Camii İmam hatibi Mustafa Fahri Uğur Kuran-ı Kerim, mevlit ve Kasideler okudu. Çınarcık Taşliman Cami imam hatibi Harun Özkan, programda yaptığı konuşmada, "17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız için burada toplandık. Bu mevlidi düzenleyen Kestanelik Aile Çay Bahçesi'nin sahiplerine teşekkür ediyoruz. Her yıldönümünde, senede bir kez kaybettiğimiz insanlarımız için toplandık ama kaybettiklerimiz her zaman anılmalı ve unutulmamalıdır. Acılarımız büyük ancak elden ne gelir. Onun için bol bol dua etmeliyiz" dedi.

Program, konuşmaların ardından ikramda bulunulmasıyla sona erdi. - YALOVA