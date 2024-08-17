17 Ağustos Depremi'nin 25. Yılında Anma Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

17 Ağustos Depremi'nin 25. Yılında Anma Programı Gerçekleştirildi

17 Ağustos Depremi\'nin 25. Yılında Anma Programı Gerçekleştirildi

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılında gerçekleşen anma programında hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla anıldı. Program, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlendi ve birçok önemli isim katıldı.

17.08.2024 03:32  Güncelleme: 03:37
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17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25'inci yılı dolayısıyla gerçekleşen anma programında eller semaya açıldı, hayatlarını kaybeden vatandaşlar anıldı.

17 Ağustos 1999 tarihinde 7.4 büyüklüğünde meydana gelen ve 18 bin 373 kişinin hayatını kaybettiği Marmara Depremi'nin 25'inci yılındaki anma programı Sakarya Demokrasi Meydanı'nda devam etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden program, saatler 03.02'yi gösterdiğinde ellerin semaya açılarak depremde hayatlarını kaybedenler için dua edilmesiyle son buldu. Programa, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, milletvekilleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 17 Ağustos Depremi'nin 25. Yılında Anma Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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