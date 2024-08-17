Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 17 Ağustos Depremi'nin 25. Yılında Mesaj Yayımladı - Son Dakika
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 17 Ağustos Depremi'nin 25. Yılında Mesaj Yayımladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 17 Ağustos Depremi\'nin 25. Yılında Mesaj Yayımladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 17 Ağustos 1999 depreminin 25. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özlü, depremin Türkiye'nin en önemli meselesi olduğunu vurgulayarak, şehirleşme ve yapılaşma alanında çalışmalarda deprem gerçeğinin hatırda tutulması gerektiğini belirtti. Özlü, Düzce'nin depreme hazır olması gerektiğini ve yapı stokunun yüzde 80 oranında yenilendiğini ifade etti.

17.08.2024 09:24  Güncelleme: 09:26
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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, büyük yıkıma sebep olan 17 Ağustos 1999 depreminin 25. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özlü, deprem gerçeğinin Türkiye'nin en önemli meselesi olduğunu ifade ederek, şehirleşme ve yapılaşma başta olmak üzere her alandaki çalışmalarda hatırda tutulması gerektiğini vurguladı.

Başkan Faruk Özlü, 25 yıl önce 17 Ağustos 1999'da merkez üssü Gölcük olan ve Düzce'de de büyük yıkıma sebep olan Büyük Marmara Depremi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Depremin ülkemizde en önemli gündemlerden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Özlü, Düzce'nin 25 yıllık gelişim sürecinden örneklerle depreme her zaman hazır olunması gerektiğine dikkat çekti. Özlü "Çeyrek asır önce ülkemizin gündemini sarsan, Marmara'nın doğusunda büyük yıkımlara sebep olan asrın felaketinin üzerinden 25 yıl geçti. Merkez üssü Gölcük'ten Düzce'mize kadar uzanan yıkımları yaşadık, en uzun gecede deprem gerçeği ile bir kez daha yüzleştik. Şahit olduğumuz manzara; bugüne kadar tedbirli, hazır ve deprem riskine uygun yaşam alanları inşa etmemiz için bir vesile oldu" dedi.

"Düzce deprem gerçeğini hiçbir zaman unutmaz"

Düzce'de yapı stokunu yüzde 80 oranında yenilendiğini söyleyen Faruk Özlü açıklamasına şöyle devam etti; "Düzce coğrafi yapısı dolayısıyla alüvyon üzerine kurulmuş bir şehirdir. Zemine uygun yapılaşma, doğru ve planlı şehirleşme doğal afet zararlarını en aza indirgeyen başlıca unsurlardır. Depremin vesile olduğu gerçekleri gördük, bugüne kadar Düzce'de örnek çalışmalara imza attık. Bilimsel çalışmaların ışığında, sıkı denetimler ve yaptırımlarla kentsel dönüşümü uyguladık, günümüze kadar Düzce'mizin yapı stokunu yüzde 80 oranında yeniledik. Kurumsal hafızayı göz ardı etmeden, imar kanununu yakından takip ederek, harfiyen uyarak meclisimizin de desteği ile denetim mekanizmalarımızı son derece titiz çalıştırdık. Güvenli yapıların inşasını sağlayarak vatandaşımızın güvenini kazandık. Kaldı ki; geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız 23 Kasım bize aslında hiç unutmadığımız depremi yeniden hatırlattı, hiçbir yapımız ve vatandaşımız zarar görmedi. Bugün Düzce'de kaçak yapılara müsamaha göstermeden, yüksek katlı yapılaşmaya karşı yatay mimarinin en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyoruz. Şehrimizde 20 metre genişliğindeki yol kenarları haricinde zemin üzeri iki kattan daha yüksek hiçbir yapının yapılmasına göz yummayız, hemşehrilerimizin can güvenliği için yumamayız. Bu konuda vatandaşlarımızın da güvenli yapı inşasında duyarlı ve dikkatli olması güçlü bir sistem inşa etmemize destek olacaktır. Ülkemize örnek teşkil ettiğimiz bu çalışmalarımız en büyük gurur kaynağımızdır."

"Deprem değil, bina öldürür"

Başkan Özlü son olarak ise "Yakın zamanda 10 ilimizde büyük yıkımlara sebep olan 6 Şubat depremleri yüreğimizdeki yangını körüklese de önlem alabileceğimiz bu doğal afete karşı her an hazır durumda olmaya özen gösteriyoruz. Unutulmaması gereken; deprem değil, hatalı, malzemesi çalınmış, denetlenmemiş binanın öldürdüğüdür. Bu vesile ile binlerce vatandaşımızın yıkılan enkazlar altında hayatını kaybettiği depremin yıl dönümünde felaketten etkilenen tüm kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bizlere bir daha böyle bir acı yaşatmasın, ülkemizi, milletimizi ve devletimizi şerlerden korusun" ifadelerine yer verdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 17 Ağustos Depremi'nin 25. Yılında Mesaj Yayımladı - Son Dakika

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