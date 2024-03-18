18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü için Aşkale'de törenlerle kutlandı.
İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış protokol mensupları ve öğrencilerin katıldığı törende sabah Atatürk anıtına çelenklerin sunumu ile başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.
Çelenk sunma sonrası ilçe şehitliği ziyaret edildi, Şehitlikte Saygı duruşu, İstiklal marşı, Kur'an Kerim ve dualar okundu. İlçe Jandarma komutanlığı askerleri tarafından saygı atışı yapıldı.
Aşkale İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda öğrenciler tarafından hazırlanan Çanakkale programı izlendi. Programda duygusal anlar yaşandı. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › 18 Mart Çanakkale Zaferi Aşkale'de Törenlerle Kutlandı - Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?