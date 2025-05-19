19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Şişli'de kutlandı - Son Dakika
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Şişli'de kutlandı

19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Şişli\'de kutlandı

Şişli'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Atatürk Evi Müzesi'nde ve Maçka Sanat Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'nda resmi tören gerçekleşti.

19.05.2025 15:44  Güncelleme: 15:48
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Şişli'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Atatürk Evi Müzesi'nde ve Maçka Sanat Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'nda resmi tören gerçekleşti. Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, ilk olarak Atatürk Evi Müzesi'ndeki Atatürk büstüne çiçek bıraktı. Program kapsamında daha sonra Maçka Sanat Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Şişli Kaymakamlığı tarafından düzenlenen resmi törenle kutlandı. Törende; Şişli Kaymakamı ve Şişli Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen, Şişli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Recep Buğra Çetin, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevgi Yücel, muharip gaziler ile ilçedeki bazı okullardan öğretmen ve öğrenciler de hazır bulundu.

Şişli Halaskargazi Caddesi'nde bulunan Atatürk Evi Müzesi'nde başlayan tören kapsamında, Atatürk büstüne çiçek bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şişli Kaymakamı ve Şişli Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen, anı defterini imzaladı.

Atatürk Evi Müzesi'ndeki törende konuşan Cevdet Ertürkmen, "19 Mayıs sadece bir milletin geleceğini değiştiren bir tarih değil, aynı zamanda gençliğe duyulan güvenin ve geleceğe bırakılan en büyük mirasın adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "bütün ümidim gençliktedir" sözü Türk gençliğine duyduğu inancı ve bu özel günün ne denli önemli olduğunun açıkça göstermektedir. Bugün burada, Şişli Atatürk Müzesi'nde milli mücadelenin ruhunu taşıyan bu anlamlı mekanda Atamızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Müzedeki programın ardından Maçka Sanat Parkı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Şişli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Recep Buğra Çetin tarafından Atatürk anıtına çelenk takdimi gerçekleşti.

Resmi törenin ardından Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde de öğrenciler tarafından çeşitli gösterilerin sergilendiği etkinlik gerçekleşti.

"Spor Her Yerde Şenliği" gerçekleşti

Öte yandan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, 16 Mayıs Cuma günü, Feriköy Spor Kulübü Sahası'nda, Şişli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Spor Her Yerde Şenliği" düzenlendi. Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in de katıldığı şenlik kapsamında, Şişli'deki bazı ilk ve ortaokul öğrencileri tarafından karate, judo, cimnastik gibi çeşitli spor etkinlikleri ve dans gösterileri gerçekleştirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Şişli'de kutlandı - Son Dakika

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