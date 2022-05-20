'19 Mayıs Konseri'nde coşku doruktaydı

Ardahan Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir Gençlik Konseri düzenledi. Yağışlı havaya rağmen alanı dolduran vatandaşlar özellikle Türk Halk Müziği sanatçılarının seslendirdiği eserlerle unutulmaz bir akşam yaşadı.

Yağış altında 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm'e eşlik ettiler

Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen gençlik konserinde şefliğini Turgay Demir'in yaptığı İstanbul Maltepe Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Grup Lavi ve yerel sanatçılar, söylemiş oldukları birbirinden güzel parçalarla katılımcıları coşturdu. Vatandaşlar belediye ekiplerinin dağıttığı yağmurluk ve sıcak çay ikramıyla sağanak yağış altında konseri takip etti. Belediye Başkanı Faruk Demir, sanatçılara ve konsere katılanlara teşekkür konuşması yapmak için çıktığı sahnede gelen yoğun talep üzerine meşhur "Sarı Saçlım Mavi Gözlüm" türküsünü seslendirdi. - ARDAHAN