19 Mayıs Yürüyüşü Coşkuyla Yapıldı

Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Eski Müze Önü'nden Zafer Meydanı'na uzanan Gençlik Yürüyüşü yoğun katılımla gerçekleştirildi.

1000 metrelik ay yıldızlı Türk bayrağı eşliğinde düzenlenen yürüyüşe, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, protokol üyeleri, vatandaşlar ve gençler katıldı. Yürüyüşün ardından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan öğrencilerden oluşan koro Anıtpark'ta sahne alarak birbirinden anlamlı eserleri seslendirdi. Etkinlikler, gençlerin enerjisi ve milli birlik ruhuyla bayram coşkusuna sahne oldu. - AFYONKARAHİSAR