1969 Bilecik Spor Kulübü Futbolcuları Trafik Haftası'na Dikkat Çekti - Son Dakika
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1969 Bilecik Spor Kulübü Futbolcuları Trafik Haftası'na Dikkat Çekti

1969 Bilecik Spor Kulübü Futbolcuları Trafik Haftası\'na Dikkat Çekti

BAL 4. Grup 27. haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, Tavşanlı Tepecikspor ile karşılaştığı maç öncesi Trafik Haftası'nın önemine dikkat çeken bir pankartla sahaya çıktı. Pankartta 'Hayatla Yarışılmaz' yazarken, seyirciler de alkışla destek verdi.

06.05.2024 12:19
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1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcular, maç öncesi Trafik Haftası'nın önemine dikkat çeken bir pankartla maça çıktı.

BAL 4. Grup 27. haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, dün İstasyon Sentetik Sahası'nda Kütahya temsilcisi Tavşanlı Tepecikspor ile karşı karşıya geldi. Maç öncesi 01- 07 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Haftası nedeniyle 1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcuları haftanın önemine dikkat çeken bir pankartla maça çıktılar. Pankartta, 'Hayatla Yarışılmaz' yazarken, seyircilerde bu pankartta alkışla destek oldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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