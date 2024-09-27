1984 Mezunları 40. Yılda Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

1984 Mezunları 40. Yılda Buluştu

1984 Mezunları 40. Yılda Buluştu

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1984 mezunlarıyla 40. yıl etkinliği düzenledi.

27.09.2024 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1962 yılından bu yana yetiştirdiği binlerce mezunuyla sağlık dünyasına katkı sunmaya devam etmenin yanında, üniversitenin kurumsal hafızasını canlı tutmak adına çeşitli etkinlikler düzenlemeyi de sürdürüyor.

Bu kapsamda, 1984 yılı mezunları 40 yıl sonra bir araya gelerek eski günleri yad etme fırsatı buldu. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen buluşmaya; Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Albayrak, Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bilgehan Erkut ve 40. yıl mezunları katıldı.

"40 Yıl Sonra Yeniden Aynı Çatı Altında Olmanın Gururunu Yaşıyoruz"

Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Leyla Sağlam, 1984 mezunları adına yaptığı konuşmada, 40 yıl sonra eski arkadaşlarıyla aynı mekanda bir araya gelmenin mutluluğunu dile getirdi. Sağlam, mezuniyetlerinin ardından farklı kariyer yolları izlediklerini ancak dostluklarını kaybetmediklerini vurgulayarak, bu buluşmayı organize eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Albayrak ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bilgehan Erkut'a teşekkür etti. Ayrıca, kaybettikleri dört arkadaşlarını da rahmetle anarak duygusal bir mesaj verdi.

"Atatürk Üniversitesinin Mezunları Ülkemizin Farklı Alanlarında Görev Alıyor"

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz ise günün anlam ve önemine dair bir konuşma gerçekleştirdi. Yılmaz, üniversitenin köklü geçmişine değinerek, Atatürk Üniversitesinden mezun olan doktorların ülkemizin önemli görevlerinde bulunduğunu ve üniversitenin görünürlüğünü artırdığını belirtti. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a iki üniversite arasındaki iş birliğinin güçlenmesine vesile olması dolayısıyla teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Yılmaz, mezun hekimlerin üniversitenin kurumsal kimliğini güçlendirmedeki rollerine dikkat çekerek, böylesine önemli bir etkinliğin gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Program, çeşitli etkinliklerle devam etti

Buluşma kapsamında günün anlamına yönelik yapılan konuşmaların ardından, sinevizyon gösterimi ve plaket takdimi gerçekleştirildi. Mezunlar, ayrıca Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi ve Ata Buz Müzesini ziyaret ederek programın ilk gününü tamamladı. Programın ikinci gününde ise konuklar, Erzurum'un tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret ederek 40. yıl buluşmalarını sona erdirdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, erzurum, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 1984 Mezunları 40. Yılda Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:20 Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü İran medyası haberi böyle duyurdu Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
23:58 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
13:43 Adana’da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza
13:12 Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın’ı hastanede ziyaret etti Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti
13:06 MSB: Kuzey Irak ve Suriye’de 22 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Kuzey Irak ve Suriye'de 22 terörist etkisiz hale getirildi
12:59 Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak? İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları
12:57 Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi
12:24 Rekabet Kurumu’ndan onay çıktı Getir’in tek kontrolü BAE’li Mubadala firmasının oldu Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı! Getir'in tek kontrolü BAE'li Mubadala firmasının oldu
12:18 Setlere dönecek olan Ezgi Mola’dan özel istek Her şey oğlu Can’a göre ayarlanacak Setlere dönecek olan Ezgi Mola'dan özel istek! Her şey oğlu Can'a göre ayarlanacak
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 10:18:17. #1.13#
SON DAKİKA: 1984 Mezunları 40. Yılda Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement