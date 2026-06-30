Edremit'te 2. Antandros Antik Fest - Son Dakika
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Edremit'te 2. Antandros Antik Fest

30.06.2026 00:08  Güncelleme: 01:22
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen 2. Antandros Antik Fest, üç gün boyunca tarih, arkeoloji, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Festivalde Aşık Oyunu teması öne çıktı.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde düzenlenen 2. Antandros Antik Fest, üç gün boyunca tarih, arkeoloji, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptı.

Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen 2. Antandros Antik Fest, Altınoluk Mahallesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bu yıl UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi'nde yer alan "Aşık Oyunu" temasıyla düzenlenen festivalde, tarih, arkeoloji, kültür ve sanat bir araya getirildi.

Festivalin açılış programına Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa İlhan, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Neslihan Vurucu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Moğolistan İstanbul Başkonsolosu Ankhbayar Danuu, Muavin Konsolos Unurjargal Baatar, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Üç gün süren festival kapsamında kortej yürüyüşü, Antandros Antik Kenti gezileri, tarih ve arkeoloji söyleşileri, "Bizimle Aşık Atar mısınız?" forumu, çocuk etkinlikleri, sergiler, antik gastronomi atölyeleri, doğa yürüyüşleri, tiyatro gösterileri ve konserler düzenlendi. Ziyaretçiler, festival boyunca Antandros'un binlerce yıllık tarihini yakından tanıma fırsatı buldu.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Antandros Antik Kenti'nin Edremit'in en önemli tarihi değerlerinden biri olduğunu belirterek, kültürel mirasa sahip çıkmanın belediyeciliğin önemli görevlerinden biri olduğunu ifade etti. Ertaş, Edremit Belediyesi olarak Antandros'un korunması, tanıtılması ve kültür turizmine kazandırılması için desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Gülçin Cömert ise festivalin amacının Antandros'u daha geniş kitlelere tanıtmak, kültürel miras bilincini güçlendirmek ve bölgenin kültür turizmine katkı sunmak olduğunu belirtti.

Cömert, bu yılın teması olarak seçilen "Aşık Oyunu"nun, Antandros Nekropolü'nde bulunan aşık kemikleri ve bölgede günümüze kadar ulaşan geleneksel oyun kültürü nedeniyle tercih edildiğini kaydetti.

Tarih, mitoloji, gastronomi ve kültürel mirası aynı çatı altında buluşturan 2. Antandros Antik Fest, bölge halkı ve farklı illerden gelen ziyaretçilerden ilgi gördü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edremit'te 2. Antandros Antik Fest - Son Dakika

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