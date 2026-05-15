Kayseri'de 2. Geleneksel Havacılık Festivali 17 Mayıs'ta
Kayseri'de 2. Geleneksel Havacılık Festivali 17 Mayıs'ta

15.05.2026 14:01  Güncelleme: 14:02
Kayseri Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla, Melikgazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde Erciyes Havacılık ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen '2. Geleneksel Havacılık Festivali' 17 Mayıs Pazar günü gökyüzü tutkunlarıyla buluşuyor.

Festival boyunca drone gösterileri, model uçak etkinlikleri, havacılık ve teknoloji stantları, simülasyon deneyimleri, atölye çalışmaları, söyleşiler ve sürpriz etkinlikler katılımcıları bekliyor. Havacılığa olan tutkusuyla bilinen, havacılık ve uzay teknolojileri alanında eğitim faaliyetlerine destek veren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ev sahipliğini yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiği festivale tüm vatandaşları davet ederek şunları söyledi;

"Geleceğin Türkiye'si gökyüzüne yüzünü çevirmiş olanların başarılarıyla anılacak. Savunma sanayiinin güçlü olması demek güçlü bir Türkiye demek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla rotamızı oluşturuyor; havacılığa, bilime, teknolojiye değer veren yaklaşımımızla birçok hizmete imzamızı atıyoruz. Yüzyıl önce Kayseri'mizin yarım kalan havacılık hikayesinin yeniden yazılacağı Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Lisemiz gibi vizyon projemizin yanı sıra teknoloji atölyelerimiz, TEKNOFEST desteklerimiz, GÖKTİM Melikgazi'miz ile gençlerimizi teknoloji ve havacılık alanında geliştirecek faaliyetler sergiliyoruz. 2. Geleneksel Havacılık Festivalimiz bu sene Kayseri Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün katkılarıyla Melikgazi Belediyemiz ev sahipliğinde Erciyes Havacılık ve Spor Kulübü organizasyonuyla gerçekleştirilecektir. 17 Mayıs Pazar günü 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek festivale herkesi bekliyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

