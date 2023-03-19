2 yıllık husumet barış yemeği ile sona erdi - Son Dakika
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2 yıllık husumet barış yemeği ile sona erdi

19.03.2023 16:41

2 yıllık husumet barış yemeği ile sona erdi Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce bir kişinin ölümü ve 3 kişinin yaralanması nedeniyle başlayan husumet, ailelerin buluştuğu yemek ile sona erdi.

2 yıllık husumet barış yemeği ile sona erdi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce bir kişinin ölümü ve 3 kişinin yaralanması nedeniyle başlayan husumet, ailelerin buluştuğu yemek ile sona erdi.

Nizip ilçesinde yaklaşık yaklaşık 2 yıl önce meydana gelen kavgada, oğlunun arkadaşı tarafından bıçaklanan Yusuf Deveci hayatını kaybederken Ekinci ve Deveci ailelerinden toplam 3 kişi de yaralanmıştı. Ekinci ve Deveci aileleri arasında başlayan husumet ise gerçekleştirilen barış yemeği ile sona erdi. Toplumsal Barışı Sağlama Derneği ve kanaat önderlerinin girişimiyle bir araya gelen aileler, birbirlerine el uzatarak barıştı.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı buluşmada, dualar edildi. İlçe protokolünün de katıldığı yemekte, küskünlükleri bir tarafa bırakarak, barıştan yana saf tutan ailelere teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Hisarcık, Ekinci, Nizip, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

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