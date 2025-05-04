20. Dönem Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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20. Dönem Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu Son Yolculuğuna Uğurlandı

20. Dönem Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde vefat eden 20. dönem Milletvekili Abdullah Akarsu, dualar eşliğinde toprağa verildi. Akarsu'nun cenazesine katılanlar, onun Manisa siyasetine yaptığı katkılardan bahsetti.

04.05.2025 20:54  Güncelleme: 21:08
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Manisa'da vefat eden 20. dönem Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu, memleketi Manisa'nın Demirci ilçesinde toprağa verildi.

20. dönem Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akarsu'nun cenazesi Secaattin Mahallesi Atıf Akın Caddesindeki evine getirilerek helallik alındı. Merkez Alaca Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akarsu'nun cenazesi ilçe kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına AK Parti MKYK Üyesi-Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Belediye Başkanı Erkan Kara, Merhum Abdullah Akarsu'nun Ailesi, siyasi parti ilçe başkanları, oda başkanları, muhtarlar, sevenleri ve ilçe halkı katıldı.

Demirci Belediye Belediye Başkanı Erkan Kara, Akarsu'nun vefatı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "İlçemiz başta olmak üzere bir dönem Manisa siyasetine yön veren önemli çalışmaları ile ilimize ve Demirci'mize kazandırdığı güzel hizmet ve eserleri olan, tecrübe ve fikirlerinden ilçemiz adına her daim istifade ettiğimiz, memleketine sevdalı, 20. dönem Manisa milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Abdullah Akarsu'nun vefatını derin teessürle öğrendim. Kıymetli büyüğümüz Abdullah Akarsu'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

20. Dönem Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu kimdir?

1953 yılında Manisa'nın Demirci ilçesinde dünyaya gelen Abdullah Akarsu, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. Uzun yıllar serbest eczacılık yapan Abdullah Akarsu, 1984- 1994 yılları arasında Kızılay Demirci Şube Başkanlığı ve Anavatan Partisi İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1995 yılında ise Anavatan Partisi'nden (ANAP) 20. Dönem Manisa Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 24 Aralık 1995 - 18 Nisan 1999 tarihleri arasında yasama faaliyetlerinde bulundu. Akarsu, evli ve bir çocuk babasıydı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 20. Dönem Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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