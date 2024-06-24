20 gündür kayıp Kangal cinsi köpek harabe binada hapsedilmiş halde bulundu - Son Dakika
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Yerel

20 gündür kayıp Kangal cinsi köpek harabe binada hapsedilmiş halde bulundu

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 20 gündür kayıp olan 3 yaşındaki Kangal cinsi bekçi köpeği, harabe bir binada ölüme terk edilmiş halde bulundu. Köpek, kendi çabasıyla metruk binanın üst katındaki odasına çıkarak sesler çıkardı ve kurtarıldı. Şu anda köpeği hapsettiği kişi veya kişiler polis ekiplerince araştırılıyor.

24.06.2024 21:56
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20 gündür kayıp Kangal cinsi köpek harabe binada hapsedilmiş halde bulundu

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinde 20 gündür kayıp Kangal cinsi 3 yaşındaki bekçi köpeği, harabe binada ölüme terk edilmiş haldeyken bulunarak kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Tercan'da özel güvenlik görevlisi Adem Kılıç'a ait 3 yaşındaki Kangal cinsi bekçi köpeği, 20 gün önce kayboldu. Geçen süreçte sahibinin bütün aramalarına rağmen köpek bulunamadı. Dün akşam saatlerinde Tercan ilçe merkezinde bulunan Kazım Karabekir Mahallesinde ikamet eden Ömer Durmuş, mahallede bulunan metruk bir binadan garip sesler duyunca dışarıdan binayı kontrol etti. Durmuş, metruk binanın ikinci katında bir Kangal cinsi köpeğin olduğunu fark edince durumu aranan köpek olabilir diye sahibine haber verdi.

Köpeğin birileri tarafından metruk binanın odasına hapsedilerek kapıya çıkmaması için tel örgüyle çevrildiği anlaşıldı.

Köpeğin kendi çabasıyla metruk binanın üst kattaki odasına çıkıp burada bulunan camdan kurtarılmak için sesler çıkardığını görüldü.

Açlık ve susuzluktan perişan hale gelen köpek merdiven konulup üst kattaki odanın camından çekilerek çıkarıldı. Perişan bir halde olan hayvana hemen su verildi.

Köpeği kim? Ne için? hapsettiği polis ekiplerince araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 20 gündür kayıp Kangal cinsi köpek harabe binada hapsedilmiş halde bulundu - Son Dakika

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