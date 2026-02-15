Zabıtalıktan emekli oldu, ata mesleğine geri döndü

Mehmet Kurtaran, Kilis'te 20 yıl zabıta olarak görev yaptıktan sonra emekli olup Osmanlı'nın son dönemlerinden bu yana 6 kuşaktır sürdürülen aile mesleği saat tamirciliğine yeniden başladı.

Kilis'te yaşayan Mehmet Kurtaran, Osmanlı'nın son dönemlerinden bu yana aile geleneği olarak sürdürülen saat tamirciliğini 6 kuşaktır yaşatıyor. Çocuk yaşta babasının yanında mesleğe adım atan Kurtaran, 20 yıllık zabıta görevinin ardından emekli olup yeniden dükkanının başına geçti.

Babasının ve dedesinin de saatçi olduğunu belirten Kurtaran, mesleğin kendilerine kuşaktan kuşağa aktarıldığını söyledi. Yaklaşık 18 yıl babasının yanında çalıştığını ifade eden Kurtaran, askerliğin ardından mesleğe devam ettiğini, 2004 yılında belediyede zabıta olarak göreve başladığını ve 20 yıl bu görevi sürdürdükten sonra emekli olduğunu kaydetti.

"Yeni gelmedik, geri döndük"

Emeklilik sonrası yeniden saat tamirciliğine döndüğünü dile getiren Kurtaran, "Amacım halka hizmet etmek. Zabıta mesleğini başarıyla tamamladığımı düşünüyorum. Şimdi de vatandaşlara mesleğimle yardımcı olmak istiyorum. Yeni gelmedik, geri döndük" ifadelerini kullandı.

Saat tamirciliğinin sabır ve ustalık gerektirdiğini vurgulayan Kurtaran, "Bu meslek çok ince bir iştir. En küçük vidasına kadar dikkat ister. Göz nuru, el becerisi ve sabır gerektirir. Kuyumculuktan daha ince bir meslek diyebilirim" şeklinde konuştu.

Meslek hayatı boyunca üç çırak yetiştirdiğini belirten Kurtaran, yetiştirdiği ustaların Kilis, Gaziantep ve İstanbul'da mesleği sürdürdüğünü söyledi. Aile fertlerinin Türkiye'nin farklı illerine yayıldığını ifade eden Kurtaran, "İstanbul'da, Adana'da, Fethiye'de, Ankara'da saatçi akrabalarımız var. Dededen gelme bir meslek olduğu için Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış durumdayız" dedi.

Kurtaran, mesleğin başlangıcına ilişkin aile büyüklerinden dinlediği hikayeyi de anlattı. Kilis'te "Şıh Mehmet Tekkesi" olarak bilinen yerde dönemin önemli isimlerinden Rafık Baytaz Efendi'nin zanaatkarlığı teşvik ettiğini aktaran Kurtaran, dedesinin de bu yönlendirmeyle saatçilik mesleğine başladığını söyledi. Dedesinin köstekli bir saati kurcalayarak çalıştırdığını ve ardından dükkan açarak saatçi olduğunu belirten Kurtaran, "Severek yapılan meslekte başarı kaçınılmazdır" diye konuştu. - KİLİS