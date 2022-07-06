2022'nin ilk yarısında 155 çift dünyaevine girdi - Son Dakika
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2022'nin ilk yarısında 155 çift dünyaevine girdi

06.07.2022 12:13
2022'nin ilk yarısında 155 çift dünyaevine girdi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 2022'nin ilk yarısında 155 çift dünyaevine girerken, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 60'a yakın çiftin nikahını kıydı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 2022'nin ilk yarısında 155 çift dünyaevine girerken, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 60'a yakın çiftin nikahını kıydı.

Kahramankazan'da 2022'in ilk 6 ayında 155 çift dünyaevine girdi. Çiftlerden bazıları Kahramankazan Belediyesi Nikah Salonu'nda kıyılan nikahlarla dünyaevine adım atarken, talepte bulunanların nikahları internet adresi üzerinden canlı izlenebildi. Böylece çiftlerin nikahlarına katılamayan yakınları da bu mutlu günlerine tanıklık etmiş oldu. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, çiftleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak, nikah memurluğu görevini üstlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anımsattı

Oğuz, kıydığı nikahlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çok çocuk" tavsiyesini çiftlere anımsatarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın evlenen çiftlerimize yaptığı çok çocuk tavsiyesini yine kendilerine anımsatıyorum" dedi. Başkan Oğuz bu çerçevede, 60'a yakın çiftin nikahını bizzat kıydı. Başkan Oğuz ayrıca, kıydığı nikahlarda, kadına karşı şiddet olaylarına dikkati çekerek, "Çiftlerimize özellikle de damatlarımıza, kadına karşı şiddet olaylarını anımsatarak, bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyorum. Kadınlarımız bizim başımızın tacıdır. Onlara karşı her türlü şiddet olayının karşısındayız" diyor. Oğuz, evlenen tüm çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dilediğini belirterek, hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2022'nin ilk yarısında 155 çift dünyaevine girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2022'nin ilk yarısında 155 çift dünyaevine girdi - Son Dakika
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