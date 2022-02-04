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2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları başladı - Son Dakika

2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları başladı

04.02.2022 17:00
2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları başladı

Pekin Kış Olimpiyat Oyunları, açılış töreni ile başladı.

Pekin Kış Olimpiyat Oyunları, açılış töreni ile başladı.

Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni Çin Ulusal Spor Stadyumu'nda (Kuş Yuvası) başladı. Açılış törenine Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach katıldı. 20 Şubat'a kadar sürecek olan 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda yaklaşık 90 ülke ve bölgeden gelen 3 bin sporcu, 7 ana kategori ve 15 alt dala bağlı 109 küçük dalda yarışacak.

2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları, yarışılacak dal ve altın madalya sayısı açısından rekor kıracak. 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Çin, kış olimpiyat oyunlarına 176 sporcu gönderecek. - PEKİN

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Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Olimpiyat, Pekin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları başladı - Son Dakika


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