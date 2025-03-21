2024'te Göç Yollarında Rekor Ölüm - Son Dakika
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Yerel

2024'te Göç Yollarında Rekor Ölüm

IOM, 2024 yılında göç yollarında 8 bin 938 kişinin öldüğünü açıkladı, bu en yüksek rakam.

21.03.2025 15:49
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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2024 yılında dünya genelindeki göç yollarında 8 bin 938 kişinin hayatını kaybettiğini, bunun kayıtlara geçen en ölümcül yıl olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), göç yollarındaki can kayıplara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 2024 yılında dünya genelindeki göç yollarında en az 8 bin 938 kişinin hayatını kaybettiği, bunun kayıtlardaki en ölümcül yıl olduğu ifade edildi. 2024'teki ölüm sayısının, 8 bin 747 göçmen ölümünün kaydedildiği 2023'teki bir önceki rekoru geride bıraktığı belirtildi. Geçtiğimiz yıl en çok ölümün 2 bin 778 ile Asya yollarında görüldüğü aktarıldı. Akdeniz'de 2 bin 452, Afrika'da 2 bin 242, Avrupa'da 233, Amerika kıtasında ise en az bin 233 can kaybının yaşandığı ifade edildi. Son 5 yılda göç yollarında ölümlerin sürekli arttığı belirtilirken, 2022'den bu yana tüm göçmen ölümlerinin en az yüzde 10'unun şiddetten kaynaklandığı vurgulandı.

"Uluslararası müdahaleye ihtiyaç var"

IOM Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Ugochi Daniels, "Dünya çapında göçmen ölümlerindeki artış, hem kabul edilemez hem de önlenebilir. Her sayının arkasında bir insan var. Dünyanın birçok bölgesindeki ölümlerde yaşanan artış, daha fazla can kaybını önleyebilecek uluslararası müdahaleye olan ihtiyacımızı gösteriyor" ifadelerini kullandı. - CENEVRE

Kaynak: İHA

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