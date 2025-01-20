2024 Yemeğinde Tas Kebabı Trend - Son Dakika
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Yerel

2024 Yemeğinde Tas Kebabı Trend

2024 Yemeğinde Tas Kebabı Trend

2024'te tas kebabı en çok tercih edilen yemek, sağlıklı ve sürdürülebilir tercihler arttı.

20.01.2025 15:09
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2024 yılı yemek trendlerini açıklandı. Geçtiğimiz yıl çalışanların en çok tercih ettiği yemek tas kebabı olurken, menü seçimlerinde sağlıklı ve sürdürülebilirlik odaklı tercihler ön plana çıkmaya başladı.

Yemek hizmeti alanında faaliyet gösteren SOA Toplu Yemek, çalışanların 2024 yılında en çok tercih ettiği yemeğin tas kebabı olduğunu açıkladı. Tas kebabının ardından en çok tercih edilen geleneksel yemekler İzmir köfte, piliç roti, etli nohut, patates oturtma, musakka olarak sıralanırken, sokak lezzetlerinden tavuklu/etli wrap ve hamburger de en fazla talep gören seçenekler arasında yer aldı.

Ara öğün ve ikram beklentisi artıyor

Şirket, menü seçimlerinde sağlık tercihlerin ve sürdürülebilirliğin daha fazla ön plana çıktığını açıklarken, yeni nesil çalışanların tercih ettiği ana yemeklerin ise sokak lezzetleri, bowl menüleri ve ızgara ürünler olduğunu duyurdu. Özel günlerde yemek menülerinde dünya mutfaklarından tatlar yer alırken, çalışanların yemek hizmetlerinin yanında ara öğün ve ikram beklentilerinde artış yaşandığı görüldü.

Ofise dönüş için 'kişiye özel yemek' çeşitliliği sunuluyor

Pandemi dönemi sonrasında toplu yemek anlayışının geleneksel tabldot yemekten restoran kalitesinde hizmete evrildiğini anlatan SOA Toplu Yemek Yönetim Kurulu Başkanvekili Melih Can Kocabaş, "Evden çalışma dönemi yavaş yavaş sona eriyor. İşverenler çalışanları ofise çekebilmek için cazip yan haklar sunmak durumunda kalıyor. Bunların en başında ise öğlen yemekleri geliyor. Kişilerin seçim özgürlüğü de öne çıktı. Dayatılan fiks bir menü tipi yerine kişisel beslenme ihtiyaçlarına uygun çok seçenekli menüler çalışanları daha çok mutlu ediyor. Vegan, glütensiz gibi özel diyet ihtiyaçlarına yönelik seçenekler de arttı. Esnek yemek saatleri ve yemekhanelerin mimari özellikleri önem kazandı. Hibrit çalışma düzeniyle devam eden şirketler, çalışanların ofiste geçirdikleri gün ve saatlere göre yemek servis saatlerini ve mekanlarını esnekleştirdi" dedi.

Fabrikalarda gramajlar artırıldı

Mutfaklarda kullanılan ürünlerin markasının her geçen gün daha da önem kazandığını belirten Kocabaş, "Projenin dinamiğine uygun personel istihdamı ve çok yönlü ve yenilikçi şeflerin önem kazandığı bir dönem başladı. Fabrikalarda ise; daha doyurucu, kalorisi yüksek yemekler menülere eklenirken, gramajlarda iyileştirmeler yapıldı" diye konuştu.

"2025'te değişime uyum sağlayan kazanacak"

Kocabaş, 2024 yılında geleneksel lezzetlere duyulan bağlılık sürerken, sağlıklı ve kişiselleştirilmiş beslenme trendlerinin de hız kazandığını söyledi. Şirket olarak yaptıkları analizlerde, özellikle sürdürülebilirlik odaklı menülerin ve esnek yemek çözümlerinin giderek daha fazla tercih edildiğini gördüklerini ifade eden Kocabaş, "2025 yılına girerken, sektörü yeni teknolojiler, daha inovatif yemek seçenekleri ve çalışan odaklı hizmet anlayışı bekliyor. Artık sadece doyurucu bir öğün sunmak yeterli değil; esneklik, çeşitlilik ve kaliteyi bir araya getiren markalar öne çıkıyor. Günümüz dünyasında yemek sektöründe de 'değişime ayak uyduran kazanır' mottosu geçerli. 2025 yılında da hangi lezzetlerin ve trendlerin öne çıkacağını yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gastronomi, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2024 Yemeğinde Tas Kebabı Trend - Son Dakika

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