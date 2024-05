Yerel

- 2024 yılının ilk off-road yarışları Ordu'da yapıldı

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Oksijen Off-Road Kulübü iş birliğinde 2024 yılının ilk yarışı olan 'Ordu Oksijen Off Road Festivali' Altınordu ilçesi Melet Irmağı Kültür Otağı Mevkiinde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde şehre her gün yeni bir faaliyet, yeni bir etkinlik, yeni bir dinamizm kazandıran Büyükşehir Belediyesi, adrenalin tutkunlarını bir araya getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda da off-road festivalleri düzenlenen Ordu, 2024 yılının ilk yarışı olan 'Ordu Oksijen Off Road Festivali 2024'e ev sahipliği yaptı.

2024 yılının ilk yarışı olma özelliği taşıyan yarışlar 2 gün sürdü. İlk gün Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde tanıtım gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde araçlar sahne aldı. Altınordu ilçesi Melet Irmağı kenarında düzenlenen ve 100 aracın katılım sağladığı müsabakada araçlar çeşitli engellerle zorlaştırılmış ağır parkurlarda kıyasıya mücadele etti.

Motor gücüne göre farklı kategorilerde yarışan sporcular zorlu parkuru en hızlı ve hatasız şekilde tamamlamaya çalıştı. Yarışmacılar parkurda zaman zaman zorlu anlar yaşadı. Renkli görüntülere de sahne olan festivale vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Oksijen Off Road Kulübü iş birliğinde 2024 yılının ilk yarışı olan 'Ordu Oksijen Off Road Festivali'nde dereceye giren pilotlara çeşitli ödüller verildi.

Ödül töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu'nun Off-Road ile anılacak bir şehir olacağını söyledi. Başkan Vekili Tezcan, şöyle konuştu: "Güzel bir yarışın sonuna geldik. Adrenalin tutkunları ile güzel bir yarış gerçekleştirildi. Kazasız belasız güzel bir yarışma oldu. Burası sizin yuvanız. Artık Ordu off-road sporu ile bütünleşti. Burada devamlı bir parkurunuz var. Dün olduğu gibi her zaman yanınızdayız. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler, daima sizin yanınızda ve sizleri destekliyor. Artık bu yarışlar Ordu'da gelenekselleşecek. Ordu denilince off-roadta bütün dünya bizleri tanıyacak" dedi.