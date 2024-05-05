2024 yılının ilk off-road yarışları Ordu'da yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

2024 yılının ilk off-road yarışları Ordu'da yapıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Oksijen Off-Road Kulübü iş birliğinde 2024 yılının ilk yarışı olan 'Ordu Oksijen Off Road Festivali' Altınordu ilçesi Melet Irmağı Kültür Otağı Mevkiinde gerçekleştirildi.

05.05.2024 18:57  Güncelleme: 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- 2024 yılının ilk off-road yarışları Ordu'da yapıldı

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Oksijen Off-Road Kulübü iş birliğinde 2024 yılının ilk yarışı olan 'Ordu Oksijen Off Road Festivali' Altınordu ilçesi Melet Irmağı Kültür Otağı Mevkiinde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde şehre her gün yeni bir faaliyet, yeni bir etkinlik, yeni bir dinamizm kazandıran Büyükşehir Belediyesi, adrenalin tutkunlarını bir araya getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda da off-road festivalleri düzenlenen Ordu, 2024 yılının ilk yarışı olan 'Ordu Oksijen Off Road Festivali 2024'e ev sahipliği yaptı.

2024 yılının ilk yarışı olma özelliği taşıyan yarışlar 2 gün sürdü. İlk gün Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde tanıtım gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde araçlar sahne aldı. Altınordu ilçesi Melet Irmağı kenarında düzenlenen ve 100 aracın katılım sağladığı müsabakada araçlar çeşitli engellerle zorlaştırılmış ağır parkurlarda kıyasıya mücadele etti.

Motor gücüne göre farklı kategorilerde yarışan sporcular zorlu parkuru en hızlı ve hatasız şekilde tamamlamaya çalıştı. Yarışmacılar parkurda zaman zaman zorlu anlar yaşadı. Renkli görüntülere de sahne olan festivale vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Oksijen Off Road Kulübü iş birliğinde 2024 yılının ilk yarışı olan 'Ordu Oksijen Off Road Festivali'nde dereceye giren pilotlara çeşitli ödüller verildi.

Ödül töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu'nun Off-Road ile anılacak bir şehir olacağını söyledi. Başkan Vekili Tezcan, şöyle konuştu: "Güzel bir yarışın sonuna geldik. Adrenalin tutkunları ile güzel bir yarış gerçekleştirildi. Kazasız belasız güzel bir yarışma oldu. Burası sizin yuvanız. Artık Ordu off-road sporu ile bütünleşti. Burada devamlı bir parkurunuz var. Dün olduğu gibi her zaman yanınızdayız. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler, daima sizin yanınızda ve sizleri destekliyor. Artık bu yarışlar Ordu'da gelenekselleşecek. Ordu denilince off-roadta bütün dünya bizleri tanıyacak" dedi.

Kaynak: İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Melet Irmağı, Altınordu, Ordu, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2024 yılının ilk off-road yarışları Ordu'da yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:55 Canlı Anlatım Tempo bir an olsun düşmüyor Canlı Anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor
17:30 Şırnak sele teslim olmadı Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti Şırnak sele teslim olmadı! Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti
17:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda hiçbir sorun yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda hiçbir sorun yok
15:08 Türk futbolunda gerilim tırmanıyor TFF’den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yanıt gecikmedi Türk futbolunda gerilim tırmanıyor! TFF'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt gecikmedi
14:32 Kahire de ateşkes yine çıkmaza girdi Hamas da Netanyahu da geri adım atmıyor Kahire de ateşkes yine çıkmaza girdi! Hamas da Netanyahu da geri adım atmıyor
18:47 Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun’u ıslıkladı Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun'u ıslıkladı
17:20 Aralarında sorun mu var Kadroya alınmayan Bonucci’den şaşırtan paylaşım Aralarında sorun mu var? Kadroya alınmayan Bonucci'den şaşırtan paylaşım
17:09 İstanbul’da market sahibi meyve çalan hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdü İstanbul'da market sahibi meyve çalan hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdü
17:00 Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:38 Kadınlar Süper Ligi’nde şampiyon Galatasaray oldu Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray oldu
16:38 Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
15:02 CHP’li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı İstanbul Emniyeti’nden de açıklama geldi CHP'li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı! İstanbul Emniyeti'nden de açıklama geldi
14:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kamuda tasarrufta tüm kesimler elini taşın altına koymalı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kamuda tasarrufta tüm kesimler elini taşın altına koymalı
14:51 Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 19:24:45. #1.12#
SON DAKİKA: 2024 yılının ilk off-road yarışları Ordu'da yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement