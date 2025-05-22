2025 Aile Yılı'na Özel Aile Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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2025 Aile Yılı'na Özel Aile Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi

2025 Aile Yılı\'na Özel Aile Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi
22.05.2025 15:38  Güncelleme: 15:41
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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aile Festivali, Olimpiyat Parkı'nda yoğun katılımla yapıldı. Etkinlikte çocuklar eğlenceli anlar yaşarken, ailelerin de mutluluğu gözler önüne serildi. Festivalde çeşitli oyunlar, müzik etkinlikleri ve atölyelerle dolu bir gün geçirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen "Aile Festivali", Olimpiyat Parkı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sosyo-ekonomik destek alan ailelerin de katılım sağladığı etkinlikte, çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. Festival boyunca çeşitli oyunlar oynandı, müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşandı. Çocukların neşesi ve ailelerin mutluluğu etkinliğe damgasını vurdu.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut şu ifadeleri kullandı: "2025 'Aile Yılı' kapsamında düzenlediğimiz 'Aile Festivalimiz', sadece bir festival değil, aynı zamanda sevginin, paylaşmanın ve dayanışmanın bir yansımasıdır.

Yakutiye Belediye Başkanlığı iş birliği ve kıymetli destekleriyle düzenlediğimiz bu anlamlı programda ailelerimiz ve çocuklarıyla birlikte yapacağımız etkinliklerle çocuklarımızın gülümsemesini hep birlikte paylaşacağız. Aile festivalinin amacı, hem çocuklarımızın hem de ailelerimizin yaşamına bir nebze de olsa neşe, umut ve birliktelik katmaktır."

Aykut, etkinliğin gerçekleşmesine sağladıkları katkılardan dolayı Erzurum Valiliği'ne ve Yakutiye Belediyesi'ne teşekkür etti.

Aileyle Güçlüyüz, Birlikte Güzeliz! sloganıyla organize edilen program, çocukların sahne gösterileriyle devam etti. İlk olarak Çocuk Evleri Sitesi Halk Oyunları Ekibi sahne alırken, ardından Çocuk Evleri Sitesi Çocuk Korosu izleyicilere müzik dolu anlar yaşattı.

Gösterilerin ardından protokol üyeleri ve misafirler, çocukların el becerilerini sergilediği El Sanatları ve Uygulama Atölyeleri Alanı'na davet edildi. Katılımcılar; ebru, kilden şekil yapma, kozalak boyama, taş baskı, boncuk bileklik, şekilli balon, yüz boyama ve parmak kukla etkinliklerinde buluştu.

Ardından tüm katılımcılar, birlikte eğlenmek üzere Geleneksel Sokak Oyunları Etkinlik Alanı'na geçtiler. Burada halat çekme, çuval yarışı, yumurta taşıma, yakantop, körebe gibi aktivitelerle eğlence doruğa ulaştı.

Etkinlik boyunca yemek ikramı yapıldı. Ayrıca gün boyu süren maskot gösterileri, animasyon karakterleri ve fotoğraf alanları çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlik sonunda uçurtma etkinliği düzenlendi. Gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla süsleyen çocuklar, aileleriyle birlikte keyifli anlar yaşadı.

Günün sonunda sahneye yeniden çıkılarak yapılan müzikli kapanış anonsuyla festival sona erdi. Aileler ve çocuklar unutulmaz bir gün geçirmenin mutluluğuyla etkinlik alanından ayrıldı.

Etkinliğe; Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aileler ve çocuklar katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 2025 Aile Yılı'na Özel Aile Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika

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