2025 Aile Yılı'nda Kardeş Aile Projesi Destekleniyor - Son Dakika
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2025 Aile Yılı'nda Kardeş Aile Projesi Destekleniyor

2025 Aile Yılı\'nda Kardeş Aile Projesi Destekleniyor

İstanbullular, yetim çocuklar için kira desteği sağlayan Kardeş Aile Projesi'ne destek veriyor.

13.02.2025 16:27
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Cumhurbaşkanlığı tarafından "2025 Aile Yılı" olarak ilan edilen bu özel yıl çerçevesinde başlatılan projelere İstanbul Valiliği ve iş dünyasından destek gelmeye devam ediyor.

İstanbul Valiliği'nin öncülüğünde hayata geçirilen "Kardeş Aile Projesi", yetim çocukların barınma ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen proje çerçevesinde, mağduriyeti tespit edilen, yetim ve kirada oturan bin 270 aileye aylık 15 bin TL kira desteği sağlanması amaçlanıyor. Valiliğin çağrısına cevap veren şirketler arasında Asset Global Lojistik de yer alarak sosyal sorumluluk konusundaki duyarlılığını bir kez daha gösterdi.

Asset GLI CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Tekin, projeye destek vermenin önemine dikkat çekerek, "İstanbul Valiliği tarafından açıklanan Kardeş Aile Projesi, ekonomik şartların zorluklarını yaşadığımız bu dönemde sosyal yardımlaşma ve aile birliğinin güçlenmesi adına, zorunlu temel ihtiyaçlara katkı sağlayan önemli bir sosyal sorumluluk projesi. İstanbul Valiliği'nin başlattığı 'Kardeş Aile Projesi'ne iş dünyası olarak destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Projeye öncülük eden değerli Valimiz Davut Gül'e bu önemli sosyal sorumluluk projesi için teşekkür ediyoruz. Yetim çocuklarımızın güvenli ve sürdürülebilir bir yaşam alanına kavuşmaları için devletimizle birlikte, elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. İş dünyasındaki tüm firmaları da bu anlamlı projeye katkı sunmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı'nın öncülüğünde yürütülen "2025 Aile Yılı" çerçevesinde İstanbul Valiliği'nin çağrısıyla birçok şirket, yetim çocukların barınma ihtiyacını karşılamak için projeye katıldı. Hayırseverlerin desteğiyle daha fazla ailenin güvenli bir yaşam alanına kavuşması hedefleniyor. Yetim çocuklara umut olmayı amaçlayan "Kardeş Aile Projesi", iş dünyasının katkılarıyla büyümeye devam ediyor. İstanbul Valiliği ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, projeye destek veren tüm şirketlere teşekkür ederken, yeni firmaları da bu dayanışmaya katılmaya davet ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 2025 Aile Yılı'nda Kardeş Aile Projesi Destekleniyor - Son Dakika

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