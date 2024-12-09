2025 Umut Takvimi Hazırlandı - Son Dakika
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2025 Umut Takvimi Hazırlandı

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Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu, Atatürk'ün posterlerinden oluşan 2025 takvimini hazırladı.

09.12.2024 16:35
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(ERZURUM)- Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu, kendi çizdiği Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posterlerinden oluşan 2025 yılına özel takvim hazırladı. Kadıoğlu, "Genç nesillere en kötü şartlarda dahi umutlu olmalarını, Atatürk'ün ifadeleri ile yol göstermek amacıyla bu takvimi hazırladık" dedi.

Akademik çalışmalarının yanında bir kültür adamı sıfatıyla da tanınan Atatürk Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu, kendi çizimlerinden oluşan Atatürk posterlerinden 2025 yılı için takvim oluşturdu. Atatürk'ün değişik renkli portrelerinden oluşan takvime "Umut Takvimi" ismi verildi.

Hazırlanan takvimde her ay için Atatürk'ün farklı bir resmini kullanan Prof. Dr. Kadıoğlu, takvimi hazırlarken temel amacının yeni nesillere Atatürk'ü hatırlatmak ve daha yakından tanıtmak olduğunu belirtti. Kadıoğlu, şunları söyledi:

"2024'ün son günlerinde uzun zamandır hazırlıklarını yaptığımız, daha öncesinde de siyah beyaz olarak takdim ettiğimiz Atatürk'ün portlerinden oluşan takvimi bu yıl renkli olarak yaptım. Öncekini üniversitemizin adı ile yapmıştık bunu ise kendi imkanlarımızla yaptık. ve bunu da karamsarlığa yer vermemek, genç nesillere en kötü şartlarda dahi umutlu olmalarını, mutlaka bir çıkış yolu olacağını Atatürk'ün ifadeleri ile yol göstermek, hatırlatmak gayesiyle 6 yapraktan oluşan çizimlerle 2025 yılına umut dolu olarak girmek arzusuyla bu takvimi hazırladık."

Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu'nun "2025 Umut Takvimi", büyük beğeni ve ilgi gördü. Takvim, sınırlı sayıda basılarak Atatürk sevgisini paylaşmak isteyenlere sunuldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel 2025 Umut Takvimi Hazırlandı - Son Dakika

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