2026 Mezun Hafızlar Buluşması Gerçekleşti - Son Dakika
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2026 Mezun Hafızlar Buluşması Gerçekleşti

2026 Mezun Hafızlar Buluşması Gerçekleşti
23.06.2026 10:04
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Kütahya'da hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için buluşma programı düzenlendi.

Kütahya İl Müftülüğü tarafından organize edilen "2026 Mezun Hafızlar Buluşması" programı, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler ile davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda hafızlığın önemi, Kur'an-ı Kerim'in hayatın merkezine taşınması ve genç hafızların gelecekte üstleneceği sorumluluklar vurgulandı. Programa, Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, İl Müftüsü İrfan Açık, müftü yardımcıları, din görevlileri ve hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler katıldı.

Programda konuşan İbrahim Yılmaz, hafızlığın yalnızca Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekten ibaret olmadığını, aynı zamanda büyük bir sorumluluk ve emanet anlamı taşıdığını ifade etti. Hafızların Kur'an'ın mesajını anlayarak hayatlarına yansıtmalarının önemine dikkat çeken Yılmaz, mezun olan öğrencilere hitaben, "Kur'an ahlakını hayatınızın merkezine yerleştirin. Hafızlık, ömür boyu taşınacak önemli bir emanettir" mesajını verdi.

Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri tebrik eden Yılmaz, onların gelecekte hem dini hem de sosyal hayat içerisinde örnek bireyler olarak topluma katkı sağlayacaklarına inandığını belirterek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Programda söz alan İl Müftüsü Dr. İrfan Açık da hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencileri ve onları yetiştiren aileleri tebrik etti. Hafızlığın büyük bir gayret, sabır ve özveri gerektirdiğini ifade eden Açık, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin önemli bir kazanım olduğunu ancak asıl hedefin Kur'an'ın öğretilerini hayatın her alanına taşımak olduğunu söyledi.

Mezun hafızlara hayırlı ve bereketli bir ömür temennisinde bulunan Açık, öğrencilerin dini ve ahlaki değerlerle mücehhez bireyler olarak ülkeye ve millete faydalı hizmetlerde bulunacaklarına inandığını dile getirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 2026 Mezun Hafızlar Buluşması Gerçekleşti - Son Dakika

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