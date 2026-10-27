2027 hac görevlileri için Afyonkarahisar\'da mülakat sınavı yapıldı

2027 hac görevlileri için Afyonkarahisar'da mülakat sınavı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyanet'in 2027 hac organizasyonunda görev alacak din görevlileri ve kadın irşat görevlileri için Afyonkarahisar'da mülakat sınavı yapıldı. Merkez Miftah Kur'an Kursu'ndaki sınava Afyonkarahisar ve Isparta personeli katıldı, başarılı adaylar kutsal topraklarda görev yapacak.
Diyanet İşleri Başkanlığının 2027 yılı Hac Organizasyonu kapsamında görevlendirilecek din görevlileri ve kadın irşat görevlilerini belirlemek amacıyla Afyonkarahisar'da mülakat sınavı gerçekleştirildi.
Merkez Miftah Kur'an Kursu'nda düzenlenen sınava Afyonkarahisar ve Isparta'da görev yapan personeller katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama II Daire Başkanı Dr. Mustafa Asım Coşkun'un komisyon başkanlığını yaptığı mülakatta, Afyonkarahisar İl Müftü Yardımcısı Sinan Cansever ile Isparta İl Müftü Yardımcısı Davut Çalışkan'da komisyon üyesi olarak görev aldı.
Mülakat sonucunda başarılı olan adaylar, 2027 yılı hac organizasyonunda kutsal topraklarda din görevlisi ve kadın irşat görevlisi olarak görev yapmaya hak kazanacak.
Kaynak: İHA
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