Adıyaman Üniversitesi'nde 21. Yüzyılda Öğretmen Olmak Konulu Konferans Düzenlendi - Son Dakika
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Adıyaman Üniversitesi'nde 21. Yüzyılda Öğretmen Olmak Konulu Konferans Düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi\'nde 21. Yüzyılda Öğretmen Olmak Konulu Konferans Düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Demirel'in konuşmacı olarak katıldığı '21. Yüzyılda Öğretmen Olmak' konulu konferans düzenlendi. Konferansa Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, akademik ve idari çalışanlar ile Adıyaman'da görev yapan öğretmenler katıldı. Konferansta Prof. Dr. Özcan Demirel, 21. yüzyılda öğretmen yetiştirmek için eğitim fakültelerinin önemine değindi ve öğretmenlerin sahip olması gereken özellikleri paylaştı.

16.04.2024 17:30
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Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Demirel'in konuşmacı olarak katıldığı "21. Yüzyılda Öğretmen Olmak" konulu konferans düzenlendi.

M. Vehbi Koç Konferans Salonundaki programa Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, İl Milli eğitim Müdürü Ali Tosun, akademik ve idari çalışanları ile Adıyaman'da ilimizde görev yapan öğretmenler katıldı.

Prof. Dr. Özcan Demirel konuşmasında 21. yüzyılda Türkiye'deki öğrenci, öğretmen, derslik ve okullaşma sayılarına ilişkin bilgiler verdi. 21. yüzyılın bilgi toplumuna öğretmen yetiştirmek için eğitim fakültelerinin mükemmeliyet merkezi olmaları gerektiğine değinen Demirel, eğitim fakültelerinin yeni kuşakları yetiştirmeye hazır olup olmadığı konusunun tartışmaya açık olduğunu ifade etti.

Bilgi toplumu öğretmenini yetiştirmede dünyanın farklı ülkelerinde takip edilen eğitim modellerinden örnekler veren Prof. Dr. Özcan Demirel, öğretmenlerin sahip olması gereken özellikleri de öğretmen adaylarıyla paylaştı.

Konferansın ardından Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş tarafından Prof. Dr. Özcan Demirel'e plaket ve Üniversite kampüs alanında adına dikilmiş fidanın sertifikası takdim edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Üniversitesi'nde 21. Yüzyılda Öğretmen Olmak Konulu Konferans Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Üniversitesi'nde 21. Yüzyılda Öğretmen Olmak Konulu Konferans Düzenlendi - Son Dakika
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