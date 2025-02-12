210 Yıllık Değirmen Buğday Öğütmeye Devam Ediyor - Son Dakika
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210 Yıllık Değirmen Buğday Öğütmeye Devam Ediyor

210 Yıllık Değirmen Buğday Öğütmeye Devam Ediyor

Manisa'nın Demirci ilçesindeki 210 yıllık su değirmeni, yıllara direnerek buğday öğütmeye devam ediyor.

12.02.2025 12:56
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Manisa'nın Demirci ilçesinde bulunan 210 yıllık su değirmeni yıllara meydan okuyarak buğday öğütmeye devam ediyor. Tarihi değirmende öğütülen buğdayların kepek kısımları ayrılmadığı için daha sağlıklı olduğunu düşünen vatandaşlar tarihi değirmene oldukça ilgi gösteriyor.

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Sevinçler Mahallesi'nde yer alan 210 yıllık tarihi değirmen yıllara meydan okumaya devam ediyor. Değirmenci Mustafa Yetiş'in babasından devraldığı mesleği sürdürmesiyle işletilen değirmende çevre mahalle ve ilçelerden gelen buğdaylar suyun gücüyle una dönüştürülüyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte değirmene gelen Mustafa Yetiş, Demirci ilçe merkezi ve mahallelerinin yanı sıra, Simav, Akhisar, Selendi ve Köprübaşı ilçeleri İzmir ve Kütahya'dan da gelen buğdayları un haline getiriyor. Yaz aylarında derede su olmadığından faaliyet göstermeyen değirmen kış mevsiminde yağmurlarla birlikte yılda 5 ay çalışıyor. Babasından devraldığı değirmeni 50 yıldır çalıştırdığını söyleyen Mustafa Yetiş, "50 yıldır değirmeni çalıştırıyorum. Tahıl getirmek isteyenlere gün veriyorum. Buğdayı sepetliğe koyuyorum. Sapaktan suyunu bıraktığım zaman değirmen dönmeye başlıyor. Birçok yerden buğday öğütmek için geliyorlar. Su değirmenin de öğütülen unun lezzetti fabrikalarda üretilen undan lezzetli olur. Buğday yaş olmadıktan sonra öğütülen un 2 yıl tazeliğini korur. Kışın çok sipariş alıyorum. Suyla döndüğü için yazın yapamıyoruz derelerde su olmadığı için. Bu mesleğe heves eden yok. Değirmencilik zor bir meslek. 20 litrelik tenekeden dökülen buğdaydan 50 lira alıyorum. Mesleğimi seviyorum. Boşta durmaktansa sağlığım el verdiği sürece mesleğimi yapmayı sürdüreceğim" dedi.

Değirmende öğütülen buğdayın daha lezzetli olduğu için tercih ettiğini söyleyen Seyfettin Yıldız, "Tarlamdan 25 çuval buğday ürettim. Bunu kurutarak su değirmenin öğütüp doğal olarak yiyoruz. Bu doğal olduğu için daha lezzetli oluyor. 40 yıldır buradaki su değirmeninden un öğütürüm. Undan isteyen olursa gönderiyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 210 Yıllık Değirmen Buğday Öğütmeye Devam Ediyor - Son Dakika

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