22 dönümlük araziye işlenen dev Türk bayrağı 20 günde boyandı - Son Dakika

Mersin'in Mut ilçesinde 22 dönümlük arazide zemine işlenen dev Türk bayrağının renginin yenilenmesi için 10 kişiyle başlatılan boyama çalışması 20 günde tamamlandı. Bayrağın boyama çalışmalarına belediye çalışanlarının yanı sıra ilçe esnafı da destek verdi.

İlçeye bağlı Kelce Mahallesi Sarıtaş mevkiinde bulunan Türk bayrağı, 180 metre uzunluğa, 120 metre genişliğe sahip ve yaklaşık 22 bin metrekare ebadında. Türk bayrağının, Mut Belediyesi ve ilçede gönüllü esnaf desteği ile yeniden boyanması gerçekleşti. 180 metre uzunluğunda ve 120 metre genişliğindeki Türk bayrağı, boyama işlemlerinin ardından çalışmalar ve bitimi drone ile görüntülendi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, "Dünyanın en büyük bayrağı, Türkiye'nin en büyük bayrağı. Türk bayrağımızı 22 dönümlük arazi üzerine işlenmiş halinin boyama işlemini tamamlamış bulunmaktayız. Tabi Mut olarak gurur duyuyoruz. Türk bayrağına zaten saygımız, sevgimiz bizim için şerefimizdir, onurumuzdur, her şeyimizdir. Bağımsızlık simgemiz olan Türk bayrağının ilçemizde 22 dönüm üzerine işlenmiş olması da bir belediye başkanı, bir Mut halkının ferdi olarak bana gurur vermektedir. Ben öncelikle Mut halkını kutluyorum. Hakikaten çok duygusal bir anı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Mut halkının katkılarıyla boyandı bu Trük bayrağı. Hepsi ellerinden geldiği, güçlerinin yettiği kadar destek vererekten bu işi başlattılar" dedi.

Bayrağın boyanmasına emek veren, destek olan herkese teşekkür ettiğini ifade eden Şeker, bayrak hakkında şu bilgileri verdi; "22 dönüm üzerine işlenmiş dünyanın ve Türkiye'nin en büyük bayrağıdır. Bayrağımız taşlarla oluşturulmuştur. Dört tarafında boyanması gereken taşların birleşimiyle oluşmuş bir Türk bayrağıdır. Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük bayrağı olmasıyla da bize gurur veriyor. Bu bayrağın boyanmasında 8 bin civarında kırmızı boya, 2 bin 500 civarında da beyaz boya, 4 bin 680 civarında tiner kullanılmıştır. 10 kişilik belediye ekibimiz tarafından 20 günde boyanmıştır." - MERSİN