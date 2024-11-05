22. Sonbahar Göcek Yarış Haftası başladı - Son Dakika
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Yerel

22. Sonbahar Göcek Yarış Haftası başladı

Fethiye'de düzenlenen yarışa 17 ülkeden 763 yelkenci katılıyor. Yarışlar dört gün sürecek.

05.11.2024 20:47
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- 22. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve Atatürk Kupası başladı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 22. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve Atatürk Kupası 17 ülkeden 763 yelkencinin katılımıyla başladı.

Fethiye'nin, Göcek Mahallesi açıklarında gerçekleştirilen 22. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve Atatürk Kupası, yelkencilerin yoğun mücadelesine sahne oluyor. Göcek Yat Kulübü tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin önemli yat yarışlarından biri olarak kabul edilen etkinliğe, 17 ülkeden 90 teknede toplam 763 yelkenci katılıyor. Havanın durgun olması nedeniyle yarışa katılan sporcular, uzun süre rüzgar bekledi. Yeterli rüzgarın çıkmasının ardından, yarış 3 saatlik gecikmeyle başladı. Yelkenciler, coğrafi rotada dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Dört gün sürecek olan yarışlarda yelkenciler, zorlu parkurlarda dereceye girmek için yarışacak. Altı yarışın ardından düzenlenecek ödül törenleriyle kazananlar, kupa ve ödüllerini alacak.

Göcek Yat Kulübü Başkanı Mustafa Gençaslan, organizasyonun önemine vurgu yaparak, "Bu yıl 22.'sini düzenlediğimiz yarışlarımıza yaklaşık 800 katılımcı katılıyor. Yarışlara 17 farklı ülkeden tekneler geliyor. Türkiye'deki önemli yat yarışları arasında yer alan organizasyonumuz, 90 teknenin katılımıyla gerçekleşiyor. Yarışlarımız dört gün sürüyor ve toplamda altı yarış yapıyoruz. Altı yarışın ardından iki ayrı gecede kupa törenleri düzenliyoruz. Göcek'teki esnaflarda bu etkinlikten faydalanıyor. Restoranlar, marketler ve diğer işletmeler, organizasyon sayesinde önemli bir kazanç sağlıyor. Yarışların popülerliği bölge turizmini de olumlu etkiliyor. Katılımcılar havaalanından teknelerine ulaşırken, teknelerin kiralanması, uçak yolculukları, konaklamalar, yeme-içme, transferler gibi birçok alanda harcamalar yapılıyor. Böyle bir katkı sağladığımız için mutluyuz" dedi.

Göcek Yat Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Elif Tunç ise, yelken sporunun tanıtımı için kulübün çalışmalarını anlattı. Geçen yıl yönetim kuruluna katıldığını belirten Tunç, "9 Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümünden mezunum ve eğitimimle ilgili bir departmanda görev almaktan, kulübümüzün bir parçası olmaktan çok mutluyum. Komodorumuzun da bahsettiği gibi, 22 yıldır düzenlenen bu yarışlar hem bölgemize önemli katkılar sağlıyor hem de Göcek'in adını duyurması açısından büyük önem taşıyor. Kulübümüz, çocuklara ve insanlara denizi sevdirmek, yelken sporunu tanıtmak ve aşılamak adına birçok önemli faaliyet gerçekleştiriyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Denizcilik, Etkinlik, Fethiye, Turizm, Muğla, Göcek, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel 22. Sonbahar Göcek Yarış Haftası başladı - Son Dakika

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