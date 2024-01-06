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220 Yıllık tarihi Yakupbey Camisi ibadete açıldı - Son Dakika
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220 Yıllık tarihi Yakupbey Camisi ibadete açıldı

Sındırgı'da 2022 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlanan Yakup Bey camisi kılınan namaz ile ibadete açıldı. Cami çevresi düzenlenerek Kur'an kursu, şadırvan, tuvalet, konferans salonu gibi alanlar yapıldı. Restorasyonun 400 gün sürdüğü ve 2.5 milyon liraya mal olduğu belirtildi. Açılış programına Balıkesir Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe kaymakamı ve diğer yetkililer katıldı.

220 Yıllık tarihi Yakupbey Camisi ibadete açıldı
06.01.2024 - 23:03,
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220 Yıllık tarihi Yakupbey Camisi ibadete açıldı

BALIKESİR - Sındırgı'da 2022 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlanan Yakup Bey camisi kılınan namaz ile ibadete açıldı.

Vakıflar Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen cami çevresi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi tarafından hayırsever vatandaşlar işbirliği ile düzenlendi. Cami karışışındaki boş alana Kur'an kursu, şadırvan, tuvalet, konferans salonu gibi alanlar yapıldı. 1803-1804 yıllarında inşa edilen Cami, harim, kadınlar mahfili, son cemaat revakı ve minareden oluşuyor.

Vakıflar müdürü Mikail Akıllı konuşmasında restorasyonun 400 gün sürdüğünü yaklaşık 2 buçuk milyon liraya mal olduğunu belirtti. Akıllı " Vakıf Müdürlüğü olarak, ecdadın emanetine sahip çıkmak en önemli vazifemiz. Bu emanetleri sağlıklı bir şekilde ihya ediyor, gelecek nesillere aktarıyoruz." dedi.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş ataların ne güzel eserler ortaya koyduğunu ve gelecek nesillere aktarmak adına yapılan işlerin yerinde olduğunu belirtti. Başkan Yavaş " AVM lerde değil, camilerde cami meydanlarında toplanan nesiller şehirleri büyüterek geleceğe taşır. 220 yıl önce atalarımızın, ecdadımızın yaptığı Yakup Bey Camii, yılların verdiği o yorgunluk üzerine eklenen müştemilat ve üzerindeki o fazlalıkları bugün attı ve restorasyon yapılarak 2024 yılında açıldı. Etrafını kapatan bir sürü kapatan, örten, çirkin bir görünüm varmış. Bunlar tamamen bitti; sadelik, mistik ve herkesin hakikaten huşu içinde ibadet yapabileceği bir yer haline geldi. Genel Müdürümüzü tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Müteahhidimiz de güzel iş çıkardı. Sındırgımıza özellikle benim doğduğum, büyüdüğüm mahalle, Cami cedit Mahallesi, Yağ Pazarı civarına; buradaki vatandaşımıza hayırlı olsun. Bizler çok mutlu olduk, keyifle inşallah ibadet edeceğiz. Tarihe sahip çıkan bir millet, geleceği garanti altındadır." dedi.

Balıkesir Büyükşehir belediye başkanı Yücel Yılmaz "Sındırgı ilçemizde Vakıflar tarafından gerçekleştirilen Yakup Bey Camii'nin tarihi restorasyon sonrası açılışını gerçekleştirdik. Şehrimiz, kadim bir şehir olup mezarlıkları, köprüleri, camileri ve çeşmeleri ile bilinir. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün 122 tane tescilli vakıfa ait binası var ve bir o kadar da büyük şehir belediyemize ait bina bulunmaktadır. Bu binaları restore ediyor ve şehrimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok güzel olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu " Sındırgı ilçemizde hayırlı bir hizmetin açılışını yaptık. Sındırgı'nın tarihinde çok özel bir yeri olan Yakup Bey Camii'nin restorasyonu Vakıflar tarafından tamamlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu tür tabii eserler bizim için önemli; tarihimiz, milletimiz için önemli. Bin yıldır bu topraklarda bulunduğumuz bu coğrafyada en büyük tapumuz camilerimizdir. Biz de tarihimize, geçmişimize sahip çıkma adına sağ olsun arkadaşlarımızın her birinin emeği var. Bu caminin restorasyonu tamamlanarak faaliyete girmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz" dedi.

400 gün sonra yeniden cemaat ile buluşan Yakupbey camisinin açılış programına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz, ilçe kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı belediye başkanı Ekrem Yavaş, Balıkesir Bölge müdürü Mikail Akıllı, il müftüsü Celal Sürgeç, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA
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