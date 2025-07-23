225 Yeni Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika
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225 Yeni Polis Adayı Mezun Oldu

225 Yeni Polis Adayı Mezun Oldu
23.07.2025 13:44
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Afyonkarahisar'da POMEM mezuniyet töreninde 225 öğrenci polisliğe adım attı, aileler duygulandı.

Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 225 öğrenci düzenlenen 31.'nci dönem mezuniyet töreniyle polisliğe ilk adımı attı.

POMEM Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen törene Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, kamu kurumlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri, emniyet mensupları ve mezun polis adaylarının aileleri katıldı.

Gerçekleştirilen törende konuşan Vali Yiğitbaşı, polislik mesleğinin önemine dikkat çekerek, "2 Eylül 2024 tarihinde başlayan, yoğun ve disiplinli bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 225 genç meslektaşımız, bugün görev aşkı yüksek, sorumluluk bilincine kavuşmuş birer polis adayı olarak mezuniyet sevincini yaşamaktadır. Bu görev milletin huzurunu sağlamak, kamu düzenini korumak ve devletin otoritesini temsil etmek gibi son derece önemli ve kutsal bir sorumluluktur. Bu görevi üstlenmek, sadece bilgi ve beceri değil; fedakarlık, cesaret ve adalet duygusunu da beraberinde gerektirir. Bugün mezun olan bu genç polislerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin dört bir yanında hukukun üstünlüğünü, milletin emanetini ve devletin vakarını en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Taşıdıkları üniformanın yükünü ve onurunu hakkıyla taşıyacaklarına olan inancımız tamdır" dedi.

"Tören ailelerin gurur ve mutluluk dolu gözyaşlarına sahne oldu"

Törenin sonunda dereceye giren mezunların ödülleri Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından verildi. Genç polis adayları, yemin ederek resmi olarak görevlerine başladı. 25 Temmuz'da yapılacak kura çekimiyle görev yerleri belli olacak.

Tören ailelerin gurur ve mutluluk dolu gözyaşlarına sahne olurken, yeni polislerin Türkiye'nin dört bir yanında halkın huzur ve güvenliği için çalışacakları vurgulandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 225 Yeni Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika

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