23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gölcük'te Renkli Kutlandı - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gölcük'te Renkli Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gölcük\'te Renkli Kutlandı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu öğrenci Artan Yazıcıoğlu'na devretti. Çocuk bayramı coşkusu sokaklara taşındı. Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Töreni ve halk oyunları gösterileri renkli anlara sahne oldu. Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

23.04.2024 17:01  Güncelleme: 17:05
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümünde Gölcük renkli görüntüler sahne oldu.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 4. Sınıf öğrencisi Artan Yazıcıoğlu'na devretti. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Yazıcıoğlu, Başkan Sezer'e arkadaşları ile görüşerek hazırladığı talepleri iletti. Minik başkanın taleplerini not alan Sezer, talepleri yerine getirilmesi için ilgili birimlere iletti. Sokakta da çocuk bayramı coşku ile kutlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü vesilesiyle yapılan Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Töreni'ne ve kutlamalara yoğun katılım gerçekleşti. Şehit Bülent Albayrak İlkokulu'nda düzenlenen programda öğrenciler hazırladığı halk oyunları gösterileri ile renkli anlara sahne oldu. Okul bahçesini dolduran coşkulu kalabalık öğrencilerin birbirinden güzel gösterilerine alkışlarla destek verdi. Halk oyunları gösterisi ve şovların ardından 23 Nisan haftası kapsamında ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Düzenlenen kutlamalara Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in yanı sıra Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gölcük'te Renkli Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gölcük'te Renkli Kutlandı - Son Dakika
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