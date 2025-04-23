23 Nisan Coşkusu İzmit'te Yaşandı

23 Nisan coşkuyla kutlandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük coşkuyla kutlandı.

Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Yüzlerce vatandaş, çocuklarıyla birlikte salona gelerek birbirinden eğlenceli ve düşündürücü oyunları izledi. Ana sahnede çocuk senfonisi, çocuk bando ekibi, müzikaller ve sahne şovları yer aldı. Performans sahnesinde ise okulların hazırladığı, birbirinden renkli gösteriler izleyicilerle buluştu.

Programa; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt katıldı.