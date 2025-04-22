23 Nisan Coşkusu Menteşe\'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen coşkulu kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlikler, başta çocuklar olmak üzere her yaştan vatandaşın katılımıyla tam bir bayram havasında geçti.

"Kortej, Cumhuriyet Meydanı'na taşındı"

Muğla Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen kutlamalar, Menteşe Olgunlaşma Enstitüsü önünden başlayan kortej yürüyüşüyle start aldı. Renkli bayraklar ve marşlar eşliğinde ilerleyen kortej, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde son buldu.

Kortej yürüyüşüne Muğla Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, İl Müftüsü Yaşar Çapçı, İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim'in yanı sıra çok sayıda kurum müdürü, siyasi parti temsilcisi, öğretmen, öğrenci ve vatandaş katıldı. Katılımcılar kortej boyunca bayraklarla yürüyerek bayram sevincine ortak oldu.

"Miniklerden büyük gösteri"

Cumhuriyet Meydanı'nda Dumlupınar İlkokulu halk oyunları ekibi tarafından sahnelenen halk oyunları gösterisi, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Öğrencilerin Nasreddin Hoca, Keloğlan ve Barış Manço gibi Türk kültürünün simgeleşmiş karakterlerini canlandırması ise alanda renkli ve nostaljik görüntülere sahne oldu. - MUĞLA