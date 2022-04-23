23 Nisan'da yüzlerce çocuk eğlendi - Son Dakika
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23 Nisan'da yüzlerce çocuk eğlendi

23.04.2022 19:00
23 Nisan'da yüzlerce çocuk eğlendi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı alternatif kutlama töreni gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı alternatif kutlama töreni gerçekleştirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda alternatif kutlama töreni gerçekleştirdi. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'un da katıldığı törende millet ittifakı ortağı siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar yer aldı. Çelenklerin Atatürk Anıtı'na koyulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini içeren konuşmayı CHP Bandırma İlçe Başkanı Selim Panç gerçekleştirdi.

Gün boyu devam eden programlarda sahil bandında kurulan sahnede öğrenciler gösteriler sergiledi ve katılan çocuklara yüz boyama etkinlikleri yapıldı. Son olarak ta İstiklal Caddesi'nde kurulan Hayalimdeki Bandırma Resim Sergisi ve ödül töreni gerçekleşti. - BALIKESİR

23 Nisan'da yüzlerce çocuk eğlendi
23 Nisan'da yüzlerce çocuk eğlendi
23 Nisan'da yüzlerce çocuk eğlendi
23 Nisan'da yüzlerce çocuk eğlendi
23 Nisan'da yüzlerce çocuk eğlendi

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Ulusal Egemenlik, Bandırma, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 23 Nisan'da yüzlerce çocuk eğlendi - Son Dakika


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