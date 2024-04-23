Erzincan\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Erzincan'da düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Erzincan'da, Vali Hamza Aydoğdu, koltuğunu Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu öğrencisi Beren Lizge Albayrak'a devretti. Albayrak, Erzincan'ın doğal güzelliği ile huzurlu bir il olduğunu belirterek herkesi Erzincan'ı görmeye davet etti.

Öğrencilerin genel anlamda öğretmenleri ile ilişkilerinin iyi olduğunu ifade eden Albayrak, okullarda bulunan güvenlik tedbirlerinin devam etmesi konusunda talimat verdi.

Erzincan Belediyesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından kutlamalara, Merkez Spor Salonu'nda devam edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ın konuşma yaptığı programda, öğrenciler dans gösterileri yaptı.

Vali Hamza Aydoğdu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Atletizm Pistinde düzenlenen Uçurtma Şenliği etkinliğine katıldı. Şenliğe katılan çocuklarla yakından ilgilenen, onların neşesine ortak olan Vali Aydoğdu, tüm çocukların bayramını kutladı. - ERZİNCAN