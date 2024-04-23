23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Muğla\'da Kutlandı

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 104. yıl dönümü Muğla'da coşku ile kutlandı.

Menteşe Kent Parkı'nda gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlama töreni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kutlama Mesajlarının Okunmasının ardından Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın Konuşması gerçekleştirildi. Konuşmanın ardından 23 Nisan sebebi ile dereceye giren öğrencilere Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından ödülleri verildi.

Törende Konuşma yapan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, "Bağımsızlık mücadelemizin, milli egemenliğimizin ve demokrasimizin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 104. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep birlikte coşkuyla kutluyoruz. Dünyanın ilk ve yegane çocuk bayramı olarak tarihe geçen, temeli millet egemenliğine dayanan, demokrasinin gereği olarak sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk, kardeşlik ve barış kavramları etrafında rengarenk görüntülerle ve dünya çocuklarıyla birlikte kutladığımız bu güzel bayram, Türk milleti olarak bizlere onur ve gurur veriyor. Milli hafızamızda çok önemli yer tutan 23 Nisan 1920 tarihi, Türk milletinin yazgısını belirleyen dönüm noktalarından biridir. Milli Mücadele döneminde çok zor şartlar altında açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile egemenliğin kayıtsız şartsız millettin olduğu tüm dünyaya ilan edilmiş; yeni bir devletin ilk adımları bu kutlu günde atılmıştır. Gazi Mustafa Kemal, Türk milletinin geleceğine yön çizen böylesi anlamlı bir günü, bu memleketin geleceği olan çocuklara atfederek TBMM'nin açılış sevincini çocuklarla paylaşmış, bu günün anlamını daha da pekiştirmiştir" dedi.

Çocuklara seslenen Çay, "Bugün sizin gününüz, sizin bayramınız. Doyasıya gülün, eğlenin, oyunlar oynayın, şarkılar söyleyin. Sizler bahar çiçekleri gibi dünyamızı güzelleştiriyor, kuş cıvıltıları gibi bizlere umut ve neşe veriyorsunuz. Milletimizin yarınlarını şekillendirecek olan sizler, ülkemizin geleceğine yön ve istikamet verecek, bu ülkede söz sahibi olacaksınız. Çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve donanıma sahip milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerle bezenmiş, sağlıklı ve mutlu nesiller olarak yetişmeniz, ailenize, ülkemize ve tüm insanlığa yararlı bireyler olmanız ve atacağınız adımlarınızın bizimkilerden çok daha büyük olması adına, var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu nedenle sizlere sunulan imkanlardan en iyi şekilde yararlanmanız ve kendinizi geliştirmeniz, sizi, ailenizi ve öğretmenlerinizi mutlu edecek; geleceğe hep birlikte daha güvenle bakmamızı sağlayacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yılını kutlamanın gururu ve mutluluğu içerisinde olduğumuz bu özel günde, başta cumhuriyetimizin kurucusu ve TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyor; tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" diye konuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenine Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar siyasi temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA