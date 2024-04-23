Ordu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri düzenlendi - Son Dakika
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Ordu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri düzenlendi

Ordu\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri düzenlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 104'ünvü yıldönümü, Ordu'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

23.04.2024 13:50  Güncelleme: 13:53
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 104'ünvü yıldönümü, Ordu'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Ordu Valiliği İl Kutlama Komitesi tarafından hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı çerçevesinde ilk tören, Şarkiye Mahallesi'nde çelenk sunumu ile başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama töreni, Ordu Lisesi karşısındaki Tayfun Gürsoy Parkı'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu Sınıf Öğretmeni Ali Kemal İnce yaptı. İnce, burada yaptığı konuşmada, "Ne mutlu sizlere ki, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dünya çocukları ile birlikte kutlayan bir ülkenin çocuklarısınız. Yeryüzünde barışın, huzurun ve istikrarın kaynağı olmaya sizlerle devam edeceğiz. Bu mutlu gün vesilesiyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, aramızdan ayrılan şanlı gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Programda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen resim, ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri, Vali Muammer Erol ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanvekili Celal Tezcan ve Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak tarafından verildi.

Halkoyunları, davul ritim, jimnastik, judo ve tekvando ile dünya çocukları müzikli gösterilerinin sunulduğu programda, şiirler okundu.

Törene protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci ve veli de katılım sağladı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri düzenlendi - Son Dakika
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