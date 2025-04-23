23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ordu\'da Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 105'inci yıldönümü, Ordu'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı çerçevesinde, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı, Altınordu Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Gökhan Delice yaptı. Delice konuşmasında, "Her 23 Nisan'da hem bağımsızlık ruhumuzu tazeliyor hem de çocuklarımızın gözlerindeki umut ışığı ile aydınlanıyoruz. Onların neşesi bizim neşemiz, hayalleri ise geleceğimizdir. Bugün ulusal egemenliğimizi kutlarken aynı zamanda dünya çocuklarının barış ve kardeşlik içerisinde yaşayacağı bir geleceğe olan inancımızı da dile getiriyoruz. Çünkü çocukların el ele verdiği bir dünya savaşların, açlığın, acıların son bulduğu bir dünya olacaktır" dedi.

Programda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen resim, ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri, Vali Muammer Erol ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak tarafından verildi. Programda öğrenciler tarafından halk oyunları, dans, spor ve çeşitli gösterilerin sunularak, şiirler okundu.

Törene Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, protokol üyeleri, çok sayıda öğrenci ve veliler de katıldı. - ORDU