23 yıl sonra aynı yerde traktörüyle denetime takıldı - Son Dakika
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23 yıl sonra aynı yerde traktörüyle denetime takıldı

02.02.2023 12:50
23 yıl sonra aynı yerde traktörüyle denetime takıldı

DENİZLİ (İHA) – Jandarma Genel Komutanlığının, Denizli'de 23 yıl önce yeri, sürücüsü ve traktörü aynı olan fotoğraf karesini tekrardan çekmesiyle birlikte resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, büyük beğeni topladı.

DENİZLİ (İHA) – Jandarma Genel Komutanlığının, Denizli'de 23 yıl önce yeri, sürücüsü ve traktörü aynı olan fotoğraf karesini tekrardan çekmesiyle birlikte resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, büyük beğeni topladı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, 2000 yılında Sarayköy ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nin girişinde sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirme broşür dağıtımını gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sırasında, 20 SD 141 plakalı traktörün sürücüsü Safi Açıkbaş'a (65) ekipler tarafından broşürün verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekildi. Aradan geçen 23 yılın ardından ekipler, tekrardan sürücüleri bilgilendirmek nedeniyle gittikleri Hasköy Mahallesi'nde aynı noktada çalışmalarına başladı. O esnada tarladan kardeşi Mehmet Açıkbaş'la aynı traktörüyle dönen Safi Açıkbaş, ekipler tarafından bilgilendirilmesinden sonra fotoğraf çekildi. Aynı kareyi yıllar önce alan görevliler ise durumu fark ederek, birlikte o güzel anı Jandarma Genel Komutanlığının resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Saatler içerisinde on binlerce tıklanma ve yorum alan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sürücü aynı sürücü, traktör aynı traktör, trafik jandarmamız dün olduğu gibi bugün de görevinin başında milletimizin hizmetinde. 2000 -2023."

"Beni o esnada oradan geçerken durdurup, bilgilendirmelerde bulundular"

23 yıl önce çekilen fotoğraf karesi hakkında konuşan iki çocuk babası Safi Açıkbaş, "Ben 2000 yılında çekilen o fotoğraf günü kardeşim Mehmet Açıkbaş ile tarladan geliyordum. Bir baktım ki jandarma ekibi broşür dağıtarak bilgilendirmede bulunuyordu. Ben de o esnada oradan geçerken durdurup, bilgilendirmelerde bulundular. Daha sonra ben evime gittim" dedi.

"Bana o kareyi gösterdiler, hem şaşırdım hem de etkilendim"

Jandarma personelinin plakayı hatırlamasıyla bunların yaşandığını anlatan Akbaş, "Tabii kardeşimle tarlamızdaki mahsulleri traktörümle kontrol etmeye çıkmıştım. Aradan geçen 23 yılın ardından tekrardan aynı noktada denetime denk geldik. Bana yine jandarma ekibi tarafından broşür dağıtılıp bilgilendirmelerde bulunuldu. Ekiplerin yaptığı bilgilendirme esnasından traktörümün plakası bir jandarma personelinin dikkatini çekti. Bana görevli arkadaş, bu plakanın tanıdık olduğunu ve aynı traktörün 2000 yılında çekildiğini anlattı. Ben de tabii inanamadım, çünkü ben o kareyi hiç hatırlayamadım. Bana o kareyi gösterdiler, hem şaşırdım hem de etkilendim diyebilirim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Sarayköy, Jandarma, Denizli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 23 yıl sonra aynı yerde traktörüyle denetime takıldı - Son Dakika

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