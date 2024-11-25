24 Kasım Öğretmenler Günü Aliağa'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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24 Kasım Öğretmenler Günü Aliağa'da Coşkuyla Kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü Aliağa\'da Coşkuyla Kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmen unvanını kabul ettiği 24 Kasım Öğretmenler Günü, Aliağa'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programa katılan Aliağa Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili ve öğretmenler, eğitimdeki önemi vurguladı.

25.11.2024 15:05  Güncelleme: 15:14
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmen unvanını kabul ettiği tarih olan '24 Kasım Öğretmenler Günü', Aliağa'da düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz'ün Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan 'Öğretmenler Günü' etkinlikleri Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'ndeki programla devam etti.

Mehmet Saka İlkokulu ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan kutlama programına Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkan Vekili Mesut Öztürk, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'ndeki program İstiklal Marşı'nın okunması, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmenler günü mesajının okunmasıyla başladı. Programda, göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirilirken sonrasında öğretmenler adına konuşmayı öğretmen Uğur Gülfidan yaptı.

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, "Öğretmenler bu topraklarda geleceği inşa eden kahramanlardır"

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz yaptı. Öğretmenliğin bir meslekten çok daha fazlası olduğunu ifade eden Akyüz, "Bugün, hayatımıza dokunan, bize rehberlik eden, düşlerimizi gerçeğe dönüştürmemize yardımcı olan öğretmenlerimizin günü. Tüm meslektaşlarımın öğretmenler gününü yürekten kutluyor ve tüm emekleriniz için teşekkür ediyorum. Öğretmenlik, bir meslekten çok daha fazlasıdır. Bir insanın hayatına dokunmak, ona sadece bilgi değil, aynı zamanda hayatı nasıl anlamlandıracağını öğretmektir. Sizler, bu topraklarda geleceği inşa eden, her bir öğrencinin potansiyelini keşfetmesine katkı sağlayan büyük kahramanlarsınız" dedi.

Öğretmen ve öğrencilerden unutulmaz gösteriler

Göreve yeni başlayan öğretmenlerin 'Meslek Yemin Töreni' sonrası kutlama programı Mehmet Saka İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri tarafından sahnelenen "Öğretmen Hayattır" isimli tiyatro gösterisiyle devam etti. Yazar ve yönetmenliğini Aliağa Belediye Tiyatrosu (ALBET) Çocuk Tiyatrosu Eğitmeni Evrim Yaşar'ın yaptığı oyun, seyircilerden büyük alkış aldı.

Emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri takdim edildi

Programda emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney takdim etti. Emekli öğretmenler adına konuşmayı Yahya Çolak yaptı. Mehmet Saka İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Önder Öztürk 'Ben Öğretmenim' isimli şiir dinletisini gerçekleştirdi. Ardından Mehmet Saka İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleri hazırladıkları oratoryo ve 'Benim Adım Öğretmen' şarkılarını sundular. Program, çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 24 Kasım Öğretmenler Günü Aliağa'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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