25 Yaşındaki Uğur Öztürk Kalp ve Akciğer Nakli Beklerken Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

25 Yaşındaki Uğur Öztürk Kalp ve Akciğer Nakli Beklerken Hayatını Kaybetti

25 Yaşındaki Uğur Öztürk Kalp ve Akciğer Nakli Beklerken Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Uğur Öztürk, ileri derecede kalp ve akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ailesi organ bağışı için çağrıda bulunurken, genç adamın vefatı hemşehrilerini derin bir üzüntüye boğdu.

27.01.2025 23:05  Güncelleme: 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan kalp ve akciğer nakli beklerken hayatını kaybeden Uğur Öztürk (25) hemşehrilerini yasa boğdu.

Tütüncüler Mahallesi'nde ikamet eden 25 yaşındaki Uğur Öztürk ileri derecede kalp ve akciğer yetmezliği nedeniyle Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Öztürk'ün ailesi organ bağışı için çağrıda bulunurken, aynı gün genç adamdan acı haber geldi. Tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Öztürk hayata gözlerini kapadı.

Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Öztürk'ün ilesine başsağlığı dileklerini iletti. Saatler öncesinde "unutmayın, bir bağış bir hayat demektir" diyerek vatandaşları organ bağışına davet eden Özel, Öztürk'ün ölüm haberi üzerine yaptığı paylaşımda, "Uğur Öztürk kardeşimizin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kalp ve akciğer nakli beklerken gösterdiği mücadele hepimize umut olmuştu. Onu daima sevgi ve özlemle hatırlayacağız. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Akciğer Nakli, Bozdoğan, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 25 Yaşındaki Uğur Öztürk Kalp ve Akciğer Nakli Beklerken Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:17 Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı
18:06 IBAN’a para atarken dikkat Artık yeni şart aranacak IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak
16:01 Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:17 Amerikalılar Çin’in son hamlesiyle servet kaybetti Amerikalılar Çin'in son hamlesiyle servet kaybetti
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 18:52:20. #1.11#
SON DAKİKA: 25 Yaşındaki Uğur Öztürk Kalp ve Akciğer Nakli Beklerken Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.