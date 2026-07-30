25 Yıllık Üyelere Plaket - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

25 Yıllık Üyelere Plaket

25 Yıllık Üyelere Plaket
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, 25 yılını dolduran 40 firmanın üyelerine plaket takdim etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun göreve gelmesiyle başlayan ve geleneksel hale gelen "25 Yılını Dolduran Üyelere Plaket Takdimi" programları devam ediyor. Önceki aylarda olduğu gibi Temmuz ayı olağan meclis toplantısında da üyelikte en az 25 yılını tamamlayan 40 firmaya vefa plaketi takdim edildi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, uzun yıllardır odaya kayıtlı olarak şehrin ekonomisine ve ticaret hayatına katkı sunan üyelerini onurlandırmaya devam ediyor. Geleneksel hale getirilen uygulama kapsamında, üyelikte 25 yılını tamamlayan firmalara teşekkür plaketi veriliyor. Temmuz ayı olağan meclis toplantısında düzenlenen törende 40 üyeye plaketleri Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu tarafından takdim edildi.

"Plaketler emeğin simgesi"

Her türlü zorluğa rağmen uzun yıllar boyunca üretmeye, istihdam sağlamaya ve Malatya ekonomisine değer katmaya devam eden üyelerin her türlü takdiri hak ettiğini belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizle büyük bir aileyiz. Çeyrek asırdır odamıza kayıtlı olarak üretmeye, yatırım yapmaya, istihdam oluşturmaya ve şehrimizin ekonomisine katkı sunmaya devam eden üyelerimize vefa borcumuz var. Takdim ettiğimiz bu plaketler, yalnızca 25 yıllık üyeliğin değil, emeğin, alın terinin, üretimin ve Odamıza duyulan güvenin de bir simgesidir" dedi.

"Üyelerimizin başarısı, Malatya'nın başarısıdır"

Malatya'nın ekonomik kalkınmasının güçlü işletmelerle mümkün olduğunu ifade eden Başkan Sadıkoğlu, "İş dünyamız her türlü zorluğa rağmen üretmeye devam ediyor. Pandemi, depremler ve ekonomik dalgalanmalar gibi birçok zorlu süreci birlikte yaşadık. Tüm bu süreçlerde üretimden vazgeçmeyen, şehrine sahip çıkan üyelerimizle gurur duyuyoruz. Üyelerimizin başarısı, Malatya'nın başarısıdır. Odamız da her zaman üyelerimizin yanında olmaya, onların sorunlarına çözüm üretmeye ve gelişimlerine katkı sunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Malatya, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 25 Yıllık Üyelere Plaket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM’de patlama: 3 ölü Japonya'da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM'de patlama: 3 ölü
90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti 90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti
Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü
Malazgirt’in 955 yıllık gizemi çözülüyor: İl kez gün yüzüne çıkarıldı Malazgirt'in 955 yıllık gizemi çözülüyor: İl kez gün yüzüne çıkarıldı
Siyasi ayıbın böylesi: CHP’den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar Siyasi ayıbın böylesi: CHP'den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar
İran, Trump’ı çileden çıkardı: Onların canına okuyacağız İran, Trump'ı çileden çıkardı: Onların canına okuyacağız

14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:31
Raflardan toplatılan ünlü Türk maden suyu markasından açıklama var
Raflardan toplatılan ünlü Türk maden suyu markasından açıklama var
14:06
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
13:29
CHP’deki “paralı figüran“ iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı
CHP'deki "paralı figüran" iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı
13:19
Tuncay Sonel’in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey
Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey?
12:29
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112’yi arayın
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112'yi arayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 14:57:52. #7.13#
SON DAKİKA: 25 Yıllık Üyelere Plaket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.