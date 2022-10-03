250 kiloluk 150 metre böreği üniversiteli öğrencilere ikram etti - Son Dakika
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250 kiloluk 150 metre böreği üniversiteli öğrencilere ikram etti

03.10.2022 10:13
250 kiloluk 150 metre böreği üniversiteli öğrencilere ikram etti

Bursa'da öğrenciler için 150 metre börek açan börek Hasan Acar, 250 kiloluk 5 tepsi böreği dakikalar içinde öğrencilere ücretsiz olarak dağıttı.

Bursa'da öğrenciler için 150 metre börek açan börek Hasan Acar, 250 kiloluk 5 tepsi böreği dakikalar içinde öğrencilere ücretsiz olarak dağıttı. Bursa'da öğrencilerin aç kalmayacağını belirten Hasan Usta, 'param yok' diye kimsenin kapılarından dönmemesini istedi.

Dünyanın en uzun böreğini yaparak Guinness rekorunu elinde bulunduran Bursalı börek ustası Hasan Acar, şimdi ise öğrencilerin gönlünü fethetti. Görükle Mahallesindeki şubesinde 150 metre uzunluğunda 250 kilogramlık börek açan Hasan usta, vatandaşlar da dahil olmak üzere öğrencilere ikram ettiği tepsi tepsi böreği dakikalar içerisinde tüketti. Öğrencilerin her zaman yanında olduğunu belirten Acar, "Hepimiz öğrencilik zamanı yaşadık. Bazen cebimizde paramız olmazdı. Ben diyorum ki parası olmayan kimseyi aç bırakmayız. Kimseyi geri göndermeyiz. Bugün esnaflar olarak Bursa'ya okumak için yeni gelen öğrencilerimizi böyle karşılamak istedik. Bursalı esnafların yardım sever olduklarını bilsinler istedik. Kimse aç kalacağım diye korkmasın. Biz buradayız" dedi.

İkram edilen böreklerin tadına bakan öğrenciler, "Yoldan geliyoruz. Karnımızda açtı. İyi oldu. Uygulamayı çok güzel bulduk. Böreklerin tadı ise harika olmuş" diye konuştu.

Fas'tan gelen bir başka öğrenci ise, uzatılan mikrofona konuşmadan böreğin tadına bakması ve beğendiğini söylemesi dikkat çekti.

Çocuklarını Bursa Uludağ Üniversitesi'ne getiren aile ise, bir esnafın böyle öğrenci dostu olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BURSA

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250 kilogramlık 150 metre böreği üniversiteli öğrencilere ikram etti 250 kilogramlık 150 metre böreği üniversiteli öğrencilere ikram etti
Kaynak: İHA

Hasan Usta, Hasan Acar, Görükle, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 250 kiloluk 150 metre böreği üniversiteli öğrencilere ikram etti - Son Dakika

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