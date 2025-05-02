26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Başlıyor - Son Dakika
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26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Başlıyor

Safranbolu'da 7 Mayıs'ta başlayacak olan festivalin bu seneki özel konuğu yönetmen Zeki Demirkubuz. Festival, belgesel sinemanın dijitalleşmesi ve geleceği gibi konuları masaya yatıracak etkinlikler ile dolu.

02.05.2025 15:45  Güncelleme: 16:54
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Haber: Ayşegül BAYLAM

(KARABÜK) - 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali 7 Mayıs'ta başlıyor. Festivalin bu seneki özel konuğu usta Yönetmen Zeki Demirkubuz olacak. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Safranbolu'nun uluslararası tanıtımına da çok büyük katkı sağladığını düşündüğümüz uluslararası platformlarda Safranbolu'nun adının duyulması adına kıymetli katkılarının olduğunu düşündüğümüz bu festival bizim için çok özel" dedi.

Festival programı ile ilgili açıklamada bulunan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivalinin Safranbolu'nun tanıtımına büyük katkı sağladığını ifade etti. Köse, şunları söyledi:

"Bizim için çok heyecanlı,kıymetli güzel bir yolculuk bu Altın Safran Uluslararası Belgesel Film Festivali. Safranbolu'nun uluslararası tanıtımına da çok büyük katkı sağladığını düşündüğümüz uluslararası platformlarda Safranbolu'nun adının duyulması adına kıymetli katkılarının olduğunu düşündüğümüz bu festival bizim için çok özel. İlk toplantımızı Kasım ayında yapmıştık yine her zamanki gibi içeriğinde çok kıymetli projelerimiz var etkinliklerimiz var. Bu sene üçüncüsünü yapacağız açık hava sinema etkinlikleriyle başlıyor. Yarın ilki gösterime girecek açık hava sinema etkinliklerinin Leyla Dizdar Kültür Merkezi bahçesinde yaptığımız açık hava sinema etkinliklerinin de bu bölgede çok büyük karşılığının olduğunu gördük ve biz yine festivalimiz öncesinde hem bir Belgesel Film Festivali hem uzun metrajlı bir filmin gösterimini her akşam festival bitimine kadar yapacağız.

Festivalimiz her zaman olduğu gibi öncelikle Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayacak çarşamba günü ayın 7'sinde. Aynı gün belgesel sinema çalıştayımız var bu çalıştay da önemli ve ilkini yapıyoruz daha önce belgesel ile ilgili bir çalış da yapılmamıştı çalıştığımızın konusu da dijitalleşme. Bu da artık günümüzün çok önde bir konusu dijitalleşme ve Türkiye'de Belgesel Sinemanın geleceği ikisi artık birbiriyle entegre şekilde ilerliyor. Belgeselin de dijitalleşmesi ile ilgili konu masaya yatırılacak. İkinci oturumda da Türkiye'deki Film Festivallerinde belgesel sinemanın yeri bu konuları da uzmanlarıyla birlikte oturup tartışacağız. Sonrasında iki gün sonra da bunun sonuç bildirgesini sizlerle paylaşacağız.

"Çocuklar belgeselle mutlaka tanışmalı"

Bu sene önemli konuklarımız var. Ben Zeki Demirkubuz'dan bahsetmeden geçmek istemiyorum bizim için de önemli bir yönetmen yani Türkiye için önemli bir yönetmen, uluslararası bir yönetmen. Ben her zaman söylüyorum çocuklar belgeselle mutlaka tanışmalı belgeseli hayatlarında bulundurmalı ki Altın Safran Belgesel Film Festivali gibi kıymetli bir festivale ev sahipliği yapan Safranbolu'da mutlaka gelecek nesillerin de belgeseli özümsenmesi ve bizden sonra da bu festivale sahip çıkmaları anlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Üçüncü senemiz bu çocuk atölyesi çocuk belgesel film atölyesi bu da önemsediğim programlardan bir tanesi perşembe günü Zeki Demirkubuz ile bir söyleşi var onu hatırlatmak isterim. Her gün yine belgesel film gösterimleri de olacak söyleşiler olacak bir sergimiz var belgesel adına Safranbolu için önemli bir isim Süha Arın sergimiz olacak tarihi belediye çarşısında. Yine bir kitap imza günümüz var. Belgeselin omurgası Süha Arın sineması üzerine.

Önemli bir programımız da festivalin ortaya çıkış macerası bu da bir söyleşi şeklinde olacak şimdi bu festival bu sene 26'ncısı yapılıyor 25 senedir devam eden bir festival bunda bizim katkımız olduğu kadar festivalin başlangıcından bugüne kadar hiç kesintisiz devam ettiren Belediye Başkanlarımız var festival komitesi üyeleri var ben öncelikle onların hepsine teşekkür ediyorum ama daha da önemlisi elbette bu festivalin ilk çıkış noktası kimlerle oldu nasıl oldu bunun hikayesinin anlatıldığı bir söyleşimiz var."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Başlıyor - Son Dakika

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