263 Madenci 33. Yılda Anıldı

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(ZONGULDAK) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 263 madenci, facianın 33'üncü yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Patlamanın yaşandığı maden ocağı önündeki Uzunmehmet kuyubaşında gerçekleştirilen anma törenine, Zonguldak ve Kozlu ilçe protokolü, TTK yöneticileri, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) temsilcileri, siyasi parti ve meslek odaları temsilcileri ile çok sayıda madenci katıldı.

Törende konuşan GMİS Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, 3 Mart 1992'nin Zonguldak madencileri için unutulmaz bir acı olduğunu belirterek, "263 madenci kardeşimizi kaybettik. Onları hiçbir zaman unutmayacağız, ruhları şad olsun" dedi.

Saygı duruşuyla başlayan anma programında, Kur'an-ı Kerim okunarak hayatını kaybeden madenciler için dualar edildi.

Törenin ardından madenciler, görev yaptıkları ocaklara inerek mesailerine başladı.