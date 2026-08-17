Marmara Depremi\'nin 27. yılında Gölcük\'te anma

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenler, depremin merkez üssü Gölcük'te anıldı. Saatler, felaketin yaşandığı 03.02'yi gösterdiğinde deprem şehitleri için dualar edilirken, vatandaşlar denize karanfil bıraktı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümünde Gölcük Kavaklı Sahili'nde anma programı düzenlendi. Programda; Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer tarafından deprem anıtına çelenk bırakıldı. Depremde hayatını kaybedenler için duaların edildiği programda, saatler 03.02'yi gösterdiğinde vatandaşlar da ellerindeki karanfilleri denize bıraktı. Depremin üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen yaşanan acı ve kayıpların hüznü anma programına katılanların yüzlerine yansıdı.