28. Bertiz Boyalı Kısa Şalvar Güreş Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

28. Bertiz Boyalı Kısa Şalvar Güreş Turnuvası Sonuçlandı

28. Bertiz Boyalı Kısa Şalvar Güreş Turnuvası Sonuçlandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen 28. Geleneksel Bertiz Boyalı Kısa Şalvar Güreş turnuvası sona erdi. 540 sporcunun katıldığı etkinlikte, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, güreş ağası seçildi. Turnuva, kültürel değerlerin yaşatılmasına ve birlik beraberliğe vurgu yaptı.

24.09.2024 15:00  Güncelleme: 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 28. Geleneksel Bertiz Boyalı Kısa Şalvar Güreş turnuvasını tamamlandı.

Toplamda 540 sporcunun katıldığı turnuvada, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Bertiz Boyalı Kısa Şalvar Güreş ağası seçildi. Toplamda 28 farklı kiloda gerçekleştirilen turnuvaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, "Bu güreşler, sadece sporun değil, aynı zamanda kültürel değerlerimizin yaşatıldığı, nesiller boyu devam eden bir geleneğin sembolüdür. Ata sporumuza sahip çıkmak ve onu gelecek kuşaklara aktarmak, kültürel mirasımızı koruma adına büyük bir sorumluluktur. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak, kültürel değerlerimize verdiğimiz önem, her çalışmamızın temel taşını oluşturuyor. Bu nedenle Bertiz Boyalı Güreşleri, bizim için yalnızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi pekiştiren önemli bir buluşma noktasıdır" dedi.

Başkan Akpınar, "Belediye olarak spora ve sporcuya verdiğimiz destek, ilçemizin her köşesinde hissedilmektedir. Gençlerimizin, çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi, sporla tanışmaları ve sporun disipliniyle hayata hazırlanmaları için projeler geliştiriyoruz. Bertiz bölgesi, bu anlamda özel bir yere sahip. Hem coğrafi yapısı hem de tarihi mirasıyla bölgemiz, sporun ve kültürün buluştuğu kadim bir yerleşimdir. Bertiz Boyalı Güreşleri de bu bölgenin sembolü haline gelmiş, kardeşliği, birliği ve bütünleşmeyi simgeleyen önemli bir organizasyondur. Depremin izlerini silmek, kırılan gönülleri sarmak ve yeni bir Dulkadiroğlu inşa etmek adına durmaksızın çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana yorulmadan, bıkmadan, ilçemizin her köşesine hizmet götürme gayreti içerisindeyiz. Bertiz'den Dulkadiroğlu'nun merkezine kadar tüm mahallelerimizin sorunlarını çözüme kavuşturmak için gece gündüz demeden çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Akpınar, "Dulkadiroğlu'nun ayağa kalkması için sadece belediye olarak değil, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlik ve beraberlik içinde hareket ediyoruz. Kırsal kalkınma projelerimizi hayata geçirirken, özellikle Bertiz bölgesine verdiğimiz önemi her fırsatta gösteriyoruz. Bölgemizde oluşturduğumuz işletme kooperatifleri ile üreticimizi destekliyor, kırsal kalkınmayı sağlamak için önemli adımlar atıyoruz. El birliğiyle, dayanışma içerisinde Dulkadiroğlu'nu daha güçlü, daha kalkınmış bir ilçe haline getirme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Bu vesileyle, Bertiz Boyalı Güreşleri'ni onurlandıran tüm güreş severlere, protokol üyelerine, kıymetli sporcularımıza, hakemlerimize ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geleneksel Güreşler Federasyonu başta olmak üzere, bu anlamlı organizasyonun düzenlenmesinde katkı sağlayan herkese minnettarız" dedi.

Turnuva sonunda, köy güreşlerinde; 1. Kürşat Zevkli, 2. İbrahim Ay, 3. İbrahim Enes Gündeş baş pehlivan oldu. Kulüp güreşçilerinde ise; 1. Hakan Büyükçıngıl, 2. Adil Mısırcı, 3. Muhammed Enez Bandırma başpehlivan oldu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Mehmet Akpınar, Yerel Haberler, Dulkadiroğlu, Kültür Sanat, Akpınar, Kültür, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel 28. Bertiz Boyalı Kısa Şalvar Güreş Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı
14:41 Koruma altındaki 45 arı kuşunu tüfekle avladılar Koruma altındaki 45 arı kuşunu tüfekle avladılar
12:56 ABD’deyken İmamoğlu’na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar CHP lideri Özel açıkladı ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı
12:39 Hizbullah’tan İsrail’e misilleme Belediye binasını vurdular Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular
00:25 Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
23:19 İbre aileye de dönebilir Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici
23:18 Cani kocadan kan donduran itiraf: Ben eşimi boğarak öldürdüm Cani kocadan kan donduran itiraf: Ben eşimi boğarak öldürdüm
23:09 Portekiz’de Türk resitali Bizim Çocuklar yine sahnede Portekiz'de Türk resitali! Bizim Çocuklar yine sahnede
22:50 Aziz Yıldırım, sessizliğini bozdu Aziz Yıldırım, sessizliğini bozdu
22:35 Ekipler cinayet ihtimali üzerinde duruyor Yangın çıkan eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı Ekipler cinayet ihtimali üzerinde duruyor! Yangın çıkan eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
22:18 Bileği bükülmüyor Göztepe, Kayserispor’u 3-0 mağlup etti Bileği bükülmüyor! Göztepe, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti
22:05 Yine kazanamadılar Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Yine kazanamadılar! Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:42 Şimdiden belli oldu İşte Victor Osimhen’in Galatasaray’dan sonraki adresi Şimdiden belli oldu! İşte Victor Osimhen'in Galatasaray'dan sonraki adresi
21:41 Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 16:03:22. #1.13#
SON DAKİKA: 28. Bertiz Boyalı Kısa Şalvar Güreş Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement