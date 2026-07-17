Malatya’da 28. Kayısı Festivali coşkuyla başladı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da zirai don nedeniyle geçen yıl düzenlenemeyen 28. Uluslararası Malatya Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali ile Fuarı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla kapılarını açtı. Açılışta konuşan Bakan Yumaklı, iklim değişikliği ve küresel gelişmelerin tarımı stratejik bir alana dönüştürdüğünü belirterek, "Gıda arz güvenliği artık ülkeler için bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir" dedi.

Festivalin açılış programına, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanı sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üreticiler ve yurttaşlar katıldı.

Festival, fuar alanındaki program mehteran takımının gösterisi ve halk oyunları ekibinin folklor gösterileriyle başladı.

Açılışta konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, festivalin sadece kültürel bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda şehrin yeniden ayağa kalkışının simgesi olduğunu belirtti. Er, "Yaşadığımız bütün zorluklara rağmen bu festivalle çok güçlü bir mesaj veriyoruz. Malatya yeniden ayağa kalkmıştır. Malatya yeniden umut olmuştur. Malatya, devletimizin gücü ve milletimizin azmi, sabrı ve kararlılığıyla geleceğe artık çok daha güvenle bakmaktadır" diye konuştu.

"KAYISI MALATYA'NIN DÜNYAYA AÇILAN EN DEĞERLİ MARKASI"

Malatya Valisi Seddar Yavuz da kayısının kentin ekonomik ve kültürel kimliğinin en önemli unsurlarından biri olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Kayısı bu şehrin alın teridir, emeğidir, bereketidir ve dünyaya açılan en değerli markasıdır. Malatya'da yaklaşık 1 milyon dekar alanda kayısı üretimi gerçekleştiriyoruz. Verimin yüksek olduğu yıllarda yüz binlerce ton yaş ve kuru kayısı üreterek dünya piyasalarına sunuyoruz. Geçen yıl ürün olmamasına rağmen sektörümüz ülkemize 250 milyon dolarlık katkı sağladı."

"TARIMSAL ÜRETİM ARTIK STRATEJİK BİR ALAN"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuşmasında iklim değişikliği ve küresel gelişmelerin tarımsal üretimin önemini artırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün 28'incisi düzenlenen Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı için buradayız. Kolay değil; 28 yıl, bir de yapılamayan dönemleri saymazsak gerçekten adeta bir ömür. Artık dünya eski dünya değil. İklim değişikliğiyle, jeopolitik gelişmelerle her gün 'Hadi canım, bu kadar da olur mu?' dedirten olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Gerçekten yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Gıda arz güvenliği, yani gıdayı ihtiyaç duyan insanlara ulaştırabilme kapasitesi ülkeler için bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Biz de tam bu bilinçle hareket ediyor, ülkemizin sahip olduğu bütün imkanları ve potansiyeli çiftçimiz ve üreticimizle birlikte harekete geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"EN İYİ YAŞ KAYISI" YARIŞMASINDA DERECELER BELLİ OLDU

Festival kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nde "2026 Yılı En İyi Yaş Kayısı Yarışması" düzenlendi. 13 ilçeden 266 üreticinin katıldığı yarışma, Kabaaşı ve Hacıhaliloğlu kategorilerinde gerçekleştirildi.

Jürinin değerlendirmesi sonucunda Hacıhaliloğlu kategorisinde Doğanşehir Polatdere Mahallesi'nden Vahap Öztürk birinci, Doğanşehir Yuvalı Mahallesi'nden Bünyamin Olgun ikinci, Doğanşehir Polatdere Mahallesi'nden Erkan Uçar üçüncü oldu.

Kabaaşı kategorisinde ise Doğanşehir Esentepe Mahallesi'nden Ali Karakurt birinciliği elde ederken, Yeşilyurt Oluklu Mahallesi'nden Erdal Aslan ikinci, Doğanşehir Suçatı Mahallesi'nden Nesim Yavuz üçüncü sırada yer aldı.

Yarışmada birincilere tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncülere ise çeyrek altın verildi. Yarışmaya katılan tüm üreticilere ayrıca çeşitli tarımsal ürünlerden oluşan hediye setleri takdim edildi.